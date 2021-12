Questo luxury cruiser di 57 piedi ha sfiorato il titolo di barca dell’anno

Nel 2019, al Salone di Düsseldorf, l’Hallberg-Rassy 57 è stata inserita tra le barche nominate per il premio di European Yacht of the Year. La categoria in cui è stata nominata questa barca è quella dei Luxury Cruiser insieme al Pilot Saloon 42 e al Sunbeam 46.1, risultato poi vincente.

Anima svedese e design by German Frers

L’Hallberg-Rassy 57 è uno yacht lungo 18 metri e 44 centimetri per un baglio massimo di 5,15 metri disegnato dallo studio di architettura navale di German Frèrs. La barca ha moltissimi accorgimenti che facilitano la navigazione e la gestione della barca anche in equipaggio ridotto. Ed ha anche una doppia timoniera, come consuetudine sugli Hallberg-Rassy di ultima generazione. Ogni timone ha doppi cuscinetti autoregolanti, che permettono di governare la barca senza fatica in tutte le condizioni.

Ponte pulito e pronto per le alte velocità

Il ponte di coperta davanti all’albero risulta molto pulito. Tutti i portelli del ponte sono montati a filo, il verricello dell’ancora è nascosto sotto il livello del ponte e l’avvolgifiocco si trova sotto coperta. In totale ci sono otto robuste gallocce d’ormeggio sulla parte superiore del bordo in teak; di queste le gallocce a molla sono doppie su ogni lato. C’è l’opzione per una passerella retrattile, che si ripiega nel grande gavone di poppa. Secondo il progetto di German Frers, l’Hallberg-Rassy 57 raggiunge 8,75 nodi con un angolo di vento reale di 90 gradi. Con soli 10 nodi di vento reale!

Sali a bordo della barca e prenota la tua prossima visita

Come fare per salire a bordo dell’Hallberg-Rassy 57? Ti basta cliccare qui e visitare lo stand di Hallberg Rassy alla Milano Yachting Week. Scorri la pagina dove trovi tutte le foto e le informazioni tecniche sulla barca, trovi anche il form mail per mandare una mail con un semplice click.