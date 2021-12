Con questo servizio ordini il cibo che preferisci direttamente dalla tua barca

Foodinghy è il servizio che permette a tutti gli amanti del mare di ricevere a bordo, in rada o in porto, un pranzo o una cena cucinati in un ristorante. Ormai la consegna a domicilio è fenomeno diffusissimo, cresciuto ancora di più negli ultimi due anni. In mare ovviamente non arriva una bici, ma un tender (dinghy) che vi porta a bordo piatti fumanti dai migliori ristoranti della zona!

Scegli, ordina, mangia!

Il servizio di Foodinghy funziona in maniera semplicissima: accedendo al sito web selezionate la rada in cui vorrete pranzare, il ristorante da cui ordinare e i piatti che preferite; dopo aver indicato anche quando ricevere il pranzo potrete procedere con il pagamento online e attendere il vostro ordine, che verrà consegnato direttamente a bordo con un tender. Per ora il servizio è attivo solo in alcune location, ma si sta allargando sempre più rapidamente. Ecco dove potete ordinare i vostri piatti preferiti dalla barca:

SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)

MIRABELLO/DE BENEDETTI (SP)

PORTO LOTTI (SP)

PORTO DI LAVAGNA (GE)

PORTO TURISTICO MARINA CHIAVARI (GE)

E prossimamente a:

PORTOVENERE

SAN FRUTTUOSO

PUNTA CHIAPPA

CAMOGLI

BAIA DELLE FAVOLE (SESTRI LEVANTE)

Siete interessati a collaborare con Foodinghy? Cliccate qui!

Se gestite o avete un ristorante e l’idea di Foodinghy vi piace, potete mandare una mail alla startup italiana e proporre il vostro ristorante alla realtà di delivery marino. Le location dove è attivo il servizio sono in continua espansione, e Foodinghy è sempre alla ricerca di nuove prelibatezze da aggiungere al menù e nuove zone da servire con il suo servizio! Clicca qui per visitare lo stand di Foodinghy alla Milano Yachting Week, scorri la pagina e riempi il form mail per essere subito in contatto con loro.