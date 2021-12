Mondiali giovanili di vela: per Federico Pilloni un oro che sa di futuro

La vela giovanile italiana ormai da molte stagioni fa grandi cose sui palcoscenici internazionali. Sono in corso in questi giorni in Oman i i Campionati Mondiali Giovanili di Vela e l’Italia sta ben figurando, tanto che è già arrivata una medaglia pesante. La porta a casa un ragazzo di 15 anni che arriva da Cagliari, si chiama Federico Alan Pilloni e ha dominato le regate nella tavola a vela Windsurfer Bic Techno 293+ maschile.

IL MONDIALE PERFETTO

Dominato è il verbo esatto per fotografare la settimana di regate del giovane cagliaritano, Pilloni ha centrato infatti solo primi posti e un secondo, scartando un 4 e un 2, e andando a vincere il mondiale nella sua classe con una giornata d’anticipo. “Le tre regate finali sono andate bene, il compito era abbastanza facile e mi sono divertito. Ho portato a casa due primi e un secondo posto utili anche per la Nations Trophy che diventa insieme alla squadra il mio prossimo obiettivo. Siamo una squadra fantastica e ho sentito sempre il supporto di tutti e voglio ripagarlo con una buona prova anche domani. Sono felicissimo di aver portato a casa questo risultato.” Ha dichiarato a caldo il giovanissimo atleta sardo.

Pilloni si consacra quindi come uno dei nuovi talenti della lunga tradizione della tavola a vela italiana, una disciplina che ci ha sempre riservato grandi soddisfazioni anche in ambito olimpico. Nasce una nuova stella? Presto per dirlo e forse poca importa al momento, ma la stoffa per guardare al futuro il ragazzo pare proprio averla.

Felice anche la team leader Alessandra Sensini, che ha spiegato così la vittoria di Pilloni:“Federico è arrivato in Oman molto determinato, ha preparato la trasferta con grande impegno e un focus che per i suoi 15 anni sono qualità che fanno la differenza. In acqua è stato semplicemente fantastico. Lavorare con lui è un piacere! I miei complimenti a lui, al Tecnico Federale Mauro Covre che lo ha guidato e naturalmente al suo Circolo il Windsurfing Club Cagliari con l’allenatore Andrea Melis.”

