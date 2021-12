Ecco quanto costa questo nuovo megayacht a vela turco di 34 metri

Benvenuti nell’era dei “caicchi turchi 2.0”. Ovvero megayacht a vela realizzati secondo le ultime tecnologie che combinano gli altissimi standard a cui ci hanno abituato i cantieri europei (Perini Navi, Oceanco…) con la tradizione dei maestri d’ascia turchi.

MiTi One, il primo “megayacht alla turca”

La prima barca che incarna questa tendenza è appena stata varata. Si chiama MiTi One, ha lo scafo in acciaio, è un ketch lungo 34 metri e ha appena toccato l’acqua presso il cantiere Bodrum Oguz Marin a Bodrum. E’ in viaggio verso la Costa Azzurra, dove sarà messo in vendita a quasi sette milioni di euro e aperto alle visite.

Già, si tratta di una scommessa, quella di MiTi Navi (www.miti-navi.com), il marchio proprietario dello yacht. Miti One, concepita e supervisionata da un team multinazionale, è la prima di una serie che comprenderà – domanda permettendo – yacht a vela di 26, 34, 42 e 50 metri, tutti con architettura navale e design interni, destinati al mercato dei superyacht a vela da crociera a lungo raggio.

MiTi One ha un volume impressionante di 198GT e ospita 11 persone in cinque cabine, con un equipaggio di 4-6 persone. Il suo salone principale ospita una zona lounge a sinistra con una zona pranzo formale a dritta e un bar quando gli ospiti entrano all’interno dal ponte di poppa.

Eleganti rivestimenti in legno sono presenti ovunque, abbinati a mobili morbidi e pelli dai toni profondi. Una seconda zona pranzo ombreggiata si trova sul ponte di poppa con un salotto all’aperto e una piattaforma da bagno a pochi passi di distanza.

La superficie velica è di 520 metri quadrati di vela in una configurazione ketch. A motore, i suoi due propulsore diesel Baudouin 450hp possono spingere MiTi One a una velocità di crociera di nove nodi sotto potenza con una gamma in eccesso di 2.000 miglia nautiche.

Gallery – MiTi One, gli interni e la coperta

I pannelli solari in coperta lavorano per minimizzare il consumo globale a bordo, così come un sistema di trattamento delle acque reflue Haman, contribuiscono a preservare l’ambiente.

MiTi One è in vendita QUI ad un prezzo richiesto di 6.750.000 euro e sarà disponibile per le visite in Costa Azzurra.

MiTi One, la scheda

Lunghezza 34.06 m

Baglio max. 8.5 m

Pescaggio 2,99 m

Dislocamento 198 t

Velocità di crociera 9 nodi

Velocità massima 13 nodi

Posti letto 11

Cabine 5

Equipaggio 4-6

Interior design MiTi Navi

Motorizzazione 2 x Baudoin 450 HP P2 Heavy Duty

Serbatoio carburante 14.950 l

Acqua dolce 7.500 l