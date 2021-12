Elba 45: un catamarano di 13 metri con ampio flybridge e linee sportive

L’Elba 45 è un catamarano perfetto per chi cerca la crociera super comoda. Lungo 13,45 m per un baglio massimo di 7,55, è disponibile in due versioni, Maestro, con una cabina armatoriale con bagno privato, due cabine doppie e due bagni adiacenti e Quatuor, con 4 cabine doppie e 4 bagni adiacenti.

13,45 x 7,55 m: dimensioni eccezionali

All’interno dell’Elba 45 i classici spazi nautici sono in realtà di grandi dimensioni, con una delle più grandi aree lounge della sua categoria, la suite armatoriale e le camere per gli ospiti di dimensioni mozzafiato. Le aree relax di 8,5 metri quadrati nella parte anteriore della barca sono l’ideale per godersi la bellezza del mare nel modo più rilassato possibile. A bordo di questo catamarano non sentirete mai il bisogno di spazio, ma non dovrete sacrificare il piacere della navigazione! La linea energizzante delle sue prue rovesciate, infatti, regala emozioni anche in navigazione.

Un flybridge da urlo, un vero salotto sul mare

La zona del flybridge di questo catamarano è davvero bellissima. A bordo dell’Elba 45 di Fountaine Pajot trovate una postazione di guida e una zona prendisole molto ampia, con divanetti su tre lati. Una delle bellezze apprezzabili solo su una barca di questa categoria, capace di regalare emozioni uniche, questa piccola terrazza sul mare è un valore aggiunto non da poco per chi sceglie di armare un catamarano!

