Un cruiser comodo e veloce firmato Dehler per chi vuole divertirsi in regata

Alla Milano Yachting Week – The digital Boat Show trovate a barca giusta per chi sta cercando un comodo cruiser. Ma che non disdegna la possibilità di divertirsi con velocità in doppia cifra e, perché no, togliersi qualche soddisfazione in regata.

Il cruiser comodo e veloce con interni di qualità

Fatevi un salto nello stand di Dehler, alla scoperta del nuovo Dehler 38 SQ (11,64 x 3,75 m): vi troverete davanti una barca che, se da un lato raccoglie l’eredità del suo predecessore Dehler 38 (che è stato un grande successo), dall’altro porta a un nuovo livello il concetto di racer-cruiser. SQ sta per Speed & Quality, velocità e qualità, i due dettami attorno al quale è stata progettata la barca firmata dal prestigioso studio Judel/Vrolijk. Nello stand Dehler, capirete perché il Dehler 38 SQ sia una barca interessante e perché ci sia piaciuta. Vi basta leggere la nostra prova. Scoprirete le soluzioni adottate in coperta, come i poggiapiedi ripiegabili al timone che offrono un punto d’appoggio comodo e sicuro quando si naviga di bolina. O la piattaforma di poppa, facile da usare con una scala da bagno integrata, che dispone di un corrimano pieghevole e gradini di grandi dimensioni. Gli interni sono razionali e ben congegnati, il piano velico potente se scegliete la configurazione con randa Square Top. Insomma, a bordo del Dehler 38 SQ non vi annoierete di certo.

Scoprirete, visitando lo stand Dehler, anche l'altra grande novità del cantiere, il Dehler 30 OD. All'entrata dello stand Dehler, poi, vi aspetta la storia di questo produttore, unico nel panorama mondiale nato nel 1963 che ha prodotto ben 25.000 yacht.