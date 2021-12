BARCHE USATE Vendono cinque barche da crociera da 10,80 a 14,33 m

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori di barche usate sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo scovato per voi cinque barche usate da 10,80 a 14,33 metri perfette per la crociera! Ve le presentiamo in ordine crescente di lunghezza. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

Cinque barche usate da 10,80 m a 14,33 m

Yawl Harry King & Sons – 10,80 m – Barca vecchia fa buon bordo…

La prima delle barche usate che vi proponiamo è molto particolare: avete una buona occasione per acquistare un bellissimo piccolo yacht a vela di 10,80 m. Uno yawl in due leghe, dalle linee eleganti e leggere che in passato ha fatto ottime navigazioni ed ora è rinato grazie alle nostre cure amorevoli e appassionate. E’ stato costruito nel 1963 in Inghilterra, a Ipswich, dal cantiere navale Harry King & Sons.

Un cantiere dalla lunga storia: George Garrard ha fondato il cantiere intorno al 1850. Il suo apprendista Harry King prese la gestione dell’attività nel 1898. L’attività è passata attraverso la famiglia King fino a quando Geoff, nipote di Harry, si è ritirato nel 2005. Ma il cantiere esiste ancora, a conferma della bontà delle sue realizzazioni…

La barca in vendita, momentaneamente, è a Rodi ed è in perfette condizioni, pronta a navigare: il prezzo è più che interessante.

Alubat Ovni 395 – 12,77 m – Una barca per navigare dove vuoi

Saliamo di metratura per la seconda delle barche usate in vendita sul nostro mercatino. Stiamo parlando di un Ovni 395 (12,77 x 4,10 m). Gli Ovni, prodotti dal cantiere francese Alubat sono conosciuti da tempo come i “4 x 4 del mare”, con solida costruzione in alluminio.

La chiglia e i timoni sono sollevabili, soluzione che consente di navigare in acque basse in totale sicurezza. Questo modello, varato nel 2005, è stato progettato da Philippe Briand. Lo scafo in alluminio (profili 5083 H111 e 6060 T6) ne fa una barca a vela robusta, veloce e confortevole.

La barca, che si chiama “Fortuna”, ha molti optional e accessori aggiunti alla versione base standard OVNI 395. In fase di costruzione sono state fatte un certo numero di modifiche per attrezzare lo scafo per l’attraversamento degli oceani e la navigazione alle alte latitudini.

In poche parole, vi porterete a casa una barca per navigare dove volete.

Beneteau Oceanis 430 – 12,96 m – Comodissimo cruiser (e quante cabine!)

La terza delle barche usate in vendita sul nostro mercatino è un Beneteau Oceanis 430 (12,96 x 4,22 m). A fine anni ’80 invase il mercato delle barche charter grazie all’abitabilità veramente unica nella categoria dei 12/13 metri e a un prezzo interessante.

L’Oceanis 430 è stato prodotto in circa 450 esemplari dall’86 al ’93. È ovvia una particolare attenzione nell’ispezione dello stato di questa barca se scegliete la versione quattro cabine che, quasi sicuramente, ha navigato a lungo come barca charter, ma gli affari si fanno proprio su barche con questa configurazione.

I bagni sono due. Bella la cucina a parete, chiamata all’americana, che poi hanno adottato quasi tutti gli Oceanis successivi. In coperta tanti spazi piani per sdraiarsi e un bel pozzetto con tavolo pieghevole. Comoda la discesa a mare e la piattaforma poppiera. Come tutte queste barche soffre in bolina con poco vento, mentre il 430 è particolarmente veloce in andature lasco/poppa con vento. Il disegno è di Philippe Briand.

Il modello di Oceanis 430 che vi proponiamo, a quattro cabine, è visibile a Roma ed è in vendita ad un prezzo ribassato! La barca è del 1990.

Dufour 45E Performance – 13,95 m – Comoda e veloce

Proseguiamo la nostra rassegna di barche usate con una barca comoda in crociera, ma con cui potreste divertirvi in termini di velocità. Un Dufour 45E Performance (13,95 x 4,30 m).

Chiamato a sostituire il Dufour 44 Performance, questo 45 è bello da vedere, grazie allo slancio delle linee d’acqua, a bordi liberi alti e uno specchio di poppa largo, frutto del lavoro della coppia Felci-Roseo. Buona la stabilità di forma – si passa da una larghezza massima al galleggiamento di 3,6 metri a un baglio massimo di 4,3 m – così come il momento raddrizzante dato da una chiglia a 2 metri di profondità.

Gli interni risultano ben curati con una cucina molto spaziosa, di facile utilizzo anche in navigazione. Numerosi gli spazi per lo stivaggio con soluzioni davvero originali e funzionali.

Il modello “sotto la lente” è del 2010 ed è in perfette condizioni. Il layout interno è a tre cabine e due bagni, è motorizzato Volvo 55 cavalli, i paglioli sono in wengé, dispone di randa full batten, genoa avvolgibile, avvolgifiocco a filo coperta, elettronica completa, bimini, sprayhood, passerella e molto, molto altro. Una barca pronta a navigare. Comodi e veloci.

First 47.7 – 14,33 m – Cuore da racer in un corpo da cruiser

La quinta e ultima delle barche usate in vendita sul nostro mercatino che vi presentiamo è un Beneteau First 47.7 (14,33 x 4,50 m). Veloce scafo progettato da Bruce Farr nel 1999, dal rapporto qualità/prezzo allora vantaggioso, è stato per questo prodotto in oltre 350 esemplari.

Sotto l’aspetto di una tranquilla barca da crociera veloce, si cela un vero yacht da regata. Le prestazioni cambiano a seconda del piano velico, da regata o da crociera (22 mq in meno) ma rimangono sempre eccellenti. Anche il bulbo viene proposto in due versioni da 2,30 o 2,80 m di pescaggio.

La linea è caratterizzata da una lunga tuga, mentre la poppa è esteticamente azzeccata e comoda, con una piattaforma bagno apribile. Pozzetto di grandi dimensioni, diviso dal trasto della randa, che delimita la zona del timoniere con una grande ruota del timone. Ben cinque versioni di interni, sempre con due toilette, da due a quattro cabine. Quadrato di eccezionale ampiezza, con dinette ellittica e cucina a murata fronteggiante. Costruzione efficiente.

Il modello che vi proponiamo è del 2001 ed è visibile nelle Marche. L’attuale proprietario è subentrato al leasing poco dopo il varo, esattamente nel 2007. La barca è sempre stata utilizzata privatamente. Nel tempo è stata eseguita una manutenzione costante e scrupolosa. Sono stati aggiunti, tra gli altri accessori, il tavolo in pozzetto e il tendalino che corre lungo tutto il boma. Anche le batterie sono state appena sostituite.

A cura di Eugenio Ruocco

