L’ecoracer 769 è in acqua! Le immagini della barca da regata riciclabile!

Per il progetto dell’ecoracer 769 è stato scelto uno yacht designer in grande ascesa come Matteo Polli, che di recente ha disegnato degli yacht bellissimi per il cantiere Grand Soleil. Questa barca è davvero innovativa, perché è il primo esemplare al mondo ad essere realizzato con materiali naturali o riciclabili al 100%, consentendo di riutilizzare i materiali a fine vita. Fibre di lino e fibre di basalto consentono di realizzare una barca sostenibile, ma senza rinunciare alle performance! La resina e il composto studiati da Northern Light Composites, infatti, consentono di avere performance assimilabili a quelle che si possono ottenere utilizzando la vetroresina!

Ecco chi c’è dietro al progetto ecoracer 769

Le linee d’acqua di ecoracer769 sono firmate, come abbiamo detto, da Matteo Polli, mentre le strutture da Matteo Sconocchia e Alessandro Pera. Il piano di coperta è stato studiato da Gianluca Salabteo e i dettagli costruttivi sono seguiti da Roberto Baraccani. Alessandro Stagni – Composite manufacturing engineer – e Roberto Spata – Boat Optimization & OD Project – completano il team che ha lavorato a questa barca super innovativa. Questa barca è stata progettata per andare davvero forte. Pesa solo 1.100 kg per 7,69 m di lunghezza, 2,80 m di larghezza e 42 mq di superficie velica di bolina. Un rapporto peso/potenza da superbarca da regata.

Cliccando qui potete inoltre sentire le parole dello yacht designer Matteo Polli e di Andrea Paduano di Northern Light Composites, durante la videointervista realizzata nel loro stand alla Milano Yachting Week. Di seguito trovate invece un video che raccoglie le immagini dell’ecoracer 769 in acqua!

