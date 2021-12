Mirabaud Yachting Racing: queste sono le foto di vela più belle del 2021

Il Mirabaud Yacht Racing Image è il concorso di fotografia dedicato alla vela sportiva più importante che ci sia. Anche quest’edizione 2021 ha regalato degli scatti d’autore imperdibili, che per regolamento del premio devono essere stati scattati a barche impegnate in regata o in preparazione a una regata. Come sempre sono stati assegnati il premio della Giuria, al vincitore generale del Mirabaud, e quello assegnato dal pubblico tramite la votazione online.

LA FOTO PIU’ BELLA DEL 2021

La Giuria del Mirabaud Yacht Racing Image ha decretato che la foto più bella del 2021 è quella del francese Loïc Venance. La sua foto dell’Imoca 60 Charal, con il dettaglio dello skipper Jèrémie Beyou con il telefono in mano mentre la barca decolla sui foil.

Al secondo posto la foto di un’italiana, Martina Orsini, con uno scatto in bianco e nero fatto in uno dei Gran Prix dei ClubSwan 50 nel 2021.

Il pubblico invece ha deciso diversamente, assegnando la vittoria dal web a un’immagine di Hugo Boss, l’Imoca 60 di Alex Thomson, che doppia il faro del Fastnet durante l’omonima regata. Lo scatto è dell’inglese Patrick Condy.

