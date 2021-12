Excess Catamarans è (quasi) pronta a fare il salto nella propulsione ibrida

Un catamarano sportivo e innovativo, l’Excess 15, si prepara a fare un ulteriore passo avanti nell’avanzamento tecnologico. Una barca che alle linee estetiche sportive e contemporanee, negli interni e negli esterni, aggiungerà presto una propulsione ibrida davvero innovativa.

Con i suoi 8 metri di larghezza, l’Excess 15 regala spazio e privacy a tutti gli ospiti a bordo, risultando molto comodo anche per le le lunghe navigazioni, come ha dimostrato Mack. Il salone è la vera chicca di questa barca, con ampie finestrature a 360° che regalano scorci incredibili e fanno entrare la luce dell’alba al mattino. Le configurazioni disponibili poi, a 3-4 o 6 cabine doppie, consentono di adeguare davvero gli spazi ad ogni necessità, sia se volete fare il giro del mondo che se desiderate semplicemente una barca bellissima, moderna e sportiva.

Esisterà anche in versione ibrida!

Questo bellissimo catamarano di 15 metri avrà, nel prossimo futuro, un “fratello” ibrido, già presentato in versione prototipo all’ultimo Salone di Cannes. Uscito direttamente dall’Excess Lab, il luogo aperto dagli ingegneri del cantiere per dialogare con gli attori esterni, è una vera chicca. E’Lab è il nome che è stato dato al prototipo dell’Excess 15 Hybrid, dotato di propulsione Deep Blue Hybrid da 50 kW di Torqeedo e sistemi di trasmissione ZF Saildrive. E si sono accorti della partnership tra Excess, Torqeedo e ZF anche durante l’ultima edizione del METS di Amsterdam, che li ha visti prima nominati e poi vincitori nel Boat Builder Award 2021. Il premio ricevuto è quello per “per la miglior soluzione di collaborazione tra cantiere costruttore ed i suoi fornitori” che conferma l’ottima riuscita del lavoro svolto, dalla progettazione alla realizzazione.