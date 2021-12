Swan annulla la sua partecipazione al Boot di Dusseldorf

Arriva un annuncio importante in vista del Boot di Dusseldorf, la fiera tedesca in programma dal 22 al 30 gennaio, con una “big” della cantieristica che ha annunciato la sua rinuncia. Si tratta di Nautor Swan, che ha comunicato ufficialmente che non sarà presente al salone. La motivazione è quella che sta agitando in queste settimane molte aziende che dovrebbero partecipare al Boot, ovvero la situazione della pandemia Covid e i suoi risvolti su una fiera che si svolge tutta al chiuso.

Il Boot è forse l’appuntamento fieristico più importante della stagione dei saloni europea, la rinuncia di Swan lascia intendere come la situazione non sia ancora semplice quando si parla di eventi che radunano centinaia di migliaia di persone. A motivare nel dettaglio la decisione di Nautor sono state le parole del CEO Giovanni Pomati in una nota ufficiale inviata alla stampa.

LE PAROLE DEL CEO DI SWAN

“Il BOOT Düsseldorf rappresenta un evento molto importante per noi di Nautor. È l’occasione per iniziare il nuovo anno con i nostri clienti e gli armatori Swan, così come di incontrare nuovi appassionati di vela e barche. Il BOOT di Düsseldorf è una delle fiere più importanti e il più grande evento indoor nonché vetrina per la nostra industria, un evento dove si respira sempre un’atmosfera entusiasta e dove un pubblico di alto profilo si riunisce per visitare gli ultimi progetti. È un’occasione imperdibile per connettersi con il mondo nautico internazionale e per conoscere tutte le novità del settore.

Quest’anno, purtroppo, il nuovo aggravarsi della pandemia, la nuova variante Omicron e l’aumento dei casi, ci mettono nella posizione inevitabile di annullare la nostra partecipazione. Non è stata una decisione a cuor leggero, ma la sicurezza dei nostri dipendenti, visitatori e clienti è la nostra priorità e non siamo disposti a mettere in pericolo il loro benessere.

Tuttavia, le nostre attività per il 2022 saranno numerose. Abbiamo appena annunciato il calendario delle regate ClubSwan per il 2022, e ci fermeremo in alcuni dei luoghi più glamour del Mediterraneo. La prossima primavera i nuovi ClubSwan 80 e lo Swan 55 entreranno in acqua e non vediamo l’ora di accogliere i nostri clienti per visitarli. Altri progetti sono in cantiere e non vediamo l’ora di condividerli presto con voi, quindi rimanete sintonizzati sui nostri canali“.

