La tutela del mare arriva nelle scuole con One Ocean Foundation

Al primo One Ocean Summit Young 320 studenti di Milano hanno incontrato scienziati, ricercatori e atleti in una mattinata totalmente dedicata al mare e alla sua tutela.

One Ocean Summit Young, chi c’era

Parte da Milano il primo format di eventi destinato ai ragazzi delle scuole superiori per orientare, informare, e sensibilizzare i giovani riguardo all’importanza del mare nelle nostre vite e nelle future carriere delle nuove generazioni. Al Piccolo Teatro Strehler a pochi giorni dalla conclusione della COP26, si è tenuto il primo One Ocean Summit Young a cui hanno partecipato 320 studenti in presenza e altrettanti via streaming da tutta Italia. L’iniziativa di One Ocean Foundation è stata patrocinata dal Comune di Milano per promuovere un cambiamento educativo blu.

A intervenire in questa giornata dedicata ai giovani sono stati scienziati, ricercatori e atleti di sport acquatici, tra cui nomi noti del mondo velico: Max Sirena, Mauro Pelaschier e Furio Benussi, che hanno raccontato ai ragazzi di come la loro passione per il mare sia diventata una professione. Il panel di esperti si é confrontato con i giovani studenti in sala e online, in un dibattito sulla vita di chi lavora per il mare e il futuro delle nuove professioni blu.

Il mare è in pericolo e molti non sanno perché

Oltre ai velisti hanno riscosso successo tra i ragazzi anche gli interventi dell’apneista cagliaritana Chiara Obino, il surfista (da onda) romano Roberto d’Amico, la ricercatrice universitaria Ginevra Boldrocchi e uno dei più importanti divulgatori sui temi degli oceani, Sandro Carniel, Dirigente di Ricerca presso l’Istituto di Scienze Polari del CNR di Venezia. “E’ tutto incredibilmente interconnesso: la pioggia che cade su Milano proviene da grandi perturbazioni originatesi sull’Oceano Atlantico” – ha ricordato Carniel – “Ecco perché il mare inizia da dove ci troviamo noi, indipendentemente da quali possono essere le coordinate geografiche. Ed ecco perché proteggere il mare è un impegno che spetta a ciascuno di noi”.

Quasi il 60% della popolazione giovanile a livello globale non dispone di informazioni precise sull’inquinamento degli oceani, per un futuro realmente sostenibile è quindi fondamentale informare e sensibilizzare i cittadini di domani, promuovendo progetti formativi basati sul SDG14 (Sustainable Development Goals) delle Nazioni Unite per la salvaguardia degli oceani, dei mari e delle risorse marine. “I giovani – ha dichiarato la Vicesindaco e Assessora all’Educazione di Milano Anna Scavuzzo – stanno mostrando grande attenzione ai temi del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità. Occorre sensibilizzarli anche alla tutela del mare e dell’Oceano, vista l’importanza che questo riveste per la vita sulla terra. La salvaguardia dei mari è uno degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu, su cui dobbiamo lavorare tutti”.

Le dichiarazioni dei velisti al One Ocean Summit Young

Max Sirena: “Colgo l’occasione di essere davanti a voi giovani per dire che avete sì una grossa responsabilità, ma in realtà siamo noi a chiedere aiuto a voi per gli errori che abbiamo fatto fino ad oggi. Noi velisti professionisti abbiamo il privilegio di avere come ufficio il mare e per questo ci rendiamo conto direttamente del nostro impatto e di come sia cambiato negli ultimi 20-30 anni”.

Mauro Pelaschier: “Rispettiamo il mare perché ci dà delle emozioni meravigliose e cerchiamo di viverlo un po’ di più. Sono nato prima della plastica e posso testimoniare di persona il degrado cui lo abbiamo sottoposto, dobbiamo invertire subito la rotta”.

Furio Benussi: “Il mare è il nostro campo di gioco e soprattutto di vita. Ma non è come un campo da calcio statico, perché regatando ti confronti con la natura, è un’area aperta dove devi interpretare le correnti, i venti e i cambiamenti costanti. Vivendolo di persona si percepisce la pressione cui lo sottopone l’uomo”.

Lanciata una sfida per salvare il mare

A conclusione del Summit è stata lanciata la One Ocean Young Challenge , una sfida multidisciplinare e creativa per il mare rivolta agli studenti delle classi III, IV e V delle scuole superiori del Comune di Milano. Gli studenti, che potranno partecipare singolarmente o in gruppi fino a sei partecipanti, diventeranno così protagonisti del cambiamento raccontando la propria visione e interpretazione sul ruolo del mare nelle nostre vite attraverso la scienza, l’arte e le parole.

L’impegno di One Ocean Foundation si estenderà anche nel 2022, riproponendo il format One Ocean Summit Young in altre città d’Italia con l’obiettivo di coinvolgere i giovani nella maratona per la salvaguardia degli oceani.

