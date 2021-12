Marinedi è il network di porti che ti fa ormeggiare in tutto il Mediterraneo

Quando viaggiamo per l’Italia, per l’Europa e per il mondo abbiamo la possibilità di soggiornare in hotel appartenenti a grandi catene alberghieri. Cosa significa per i clienti affezionati poter trovare lo stesso brand alberghiero in qualsiasi città? Che il livello qualitativo delle strutture, come quello dei servizi e dell’accoglienza, soddisferà gli stessi standard. Ecco, immaginate di poter fare lo stesso ragionamento con i porti! Grazie al network di porti più grande del Mediterraneo, quello di Marinedi Group, è possibile!

Paghi la tariffa annuale in un porto ma ormeggi anche altrove

La rete che da nove anni sta mettendo in piedi Marinedi Group si aggiorna ogni anno, aggiungendo nuove strutture al portafoglio. Oggi sono 14 i marina annoverati all’interno del network, sparsi un po’ in tutta Italia tra Nord, Sud e Isole. Come abbiamo detto, il vantaggio di avere un brand di riferimento permette ai diportisti di avere un punto di riferimento saldo, adatto a chi sceglie di cambiare spesso il porto dove tenere la barca ma vuole garanzie sugli standard di qualità e di servizio. Ma c’è di più. Chi sceglie di lasciare la propria barca ormeggiata in uno dei marina del network Marinedi, infatti, paga la quota annuale a seconda delle tariffe di quel porto, ma può oreggiare anche altrove. Per quattro mensilità su 12, infatti, i clienti di Marinedi hanno la possibilità di ormeggiare in un altro marina della rete senza ulteriori costi. E per chi stipula solo un contratto stagionale ci sono i voucher, che consentono di passare 6 notti gratis in un marina diverso da quello prenotato e di usufruire di uno sconto per le notti successive!

Prenota il tuo posto barca nel Mediterraneo

Clicca qui per visitare lo stand di Marinedi Group alla Milano Yachting Week e scoprire tutti i porti del network più grande del Mediterraneo. Puoi inviare una mail a Marinedi semplicemente riempiendo il form mail che trovi cliccando qui!