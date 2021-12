Ecco perché sarà ancora più facile noleggiare una barca in Francia

Da oggi, noleggiare la barca in Francia per una crociera sarà ancora più facile. Al Salone Nautico di Parigi, il colosso del noleggio GlobeSailor ha annunciato ufficialmente l’acquisizione di Coolsailing, appartenente al gruppo Skiset.

Coolsailing, un’eccellenza del noleggio barche

Coolsailing esiste da oltre 20 anni ed è specializzata nel noleggio di barche a vela e catamarani con o senza skipper, in più di 80 destinazioni. L’azienda ha sviluppato una forte competenza con una fedele e appassionata clientela prevalentemente francese; ha inoltre all’attivo offerte di seminari per aziende ed eventi nautici in tutto il Mediterraneo.

Nel 2014, il gruppo Skiset ha acquisito l’agenzia per diversificare le sue attività di noleggio di sci invernali. Anno dopo anno, il gruppo è riuscito a sviluppare l’agenzia e ad aumentare la sua reputazione fino a diventare un forte attore sul mercato con più di 4000 clienti e un fatturato che conta più di 2 milioni di euro all’anno.

Il gruppo Skiset, che ha recentemente completato una serie di operazioni di crescita esterna, vuole riconcentrarsi sul suo core business, il noleggio di sci, dopo la pandemia, e vendere la sua attività di noleggio barche.

“Abbiamo rapidamente identificato GlobeSailor come un’agenzia professionale di fiducia per effettuare questa vendita. Era essenziale per i nostri clienti e dipendenti che la vendita della nostra attività avvenisse nelle migliori condizioni possibili”, ha detto Philippe Koiransky, CEO del gruppo Skiset.

La “scalata” di GlobeSailor

In 10 anni, GlobeSailor è diventata l’agenzia di noleggio barche numero uno. Specializzata in crociere con o senza skipper verso più di 180 destinazioni, questa acquisizione le permetterà di continuare il suo sviluppo e di aumentare le sue vendite di vacanze alla clientela, francese e non solo.

“Nonostante la pandemia, lo yachting rappresenta un’offerta di vacanza attraente, in particolare per una nuova clientela che vuole sperimentare un tipo di vacanza alternativa senza viaggiare dall’alta parte del mondo”, spiega Olivier Albahary, fondatore di GlobeSailor.

“Le prestazioni dell’agenzia e il loro team di esperti, tutti con più di 10 anni di esperienza, ci hanno convinto della qualità di Coolsailing e del valore di questa partnership”.

ABBONATI E SOSTIENICI, TI FACCIAMO DUE REGALI!

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo due regali!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!