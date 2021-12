Nasce Meteorsharing Academy con Enrico Zennaro

Nemmeno il tempo di rifiatare al termine di una lunga ed impegnativa stagione, che per Meteorsharing, la società con cui potete noleggiare gli intramontabili Meteor (6 metri carrellabili) e fare regate, è già arrivato il momento di pianificare il prossimo futuro.

L’associazione sportiva presieduta da Alberto Tuchtan ha svelato stamani, nella splendida cornice offerta dall’Hotel “Abano Ritz” di Abano Terme, l’ambizioso programma che la vedrà protagonista nel prossimo biennio 2022-23.

La Meteorsharing Academy con Zennaro e Ravagnan

“Presentiamo oggi un programma per il prossimo biennio che riteniamo ambizioso” ha esordito Alberto Tuchtan, illustrando la rinnovata collaborazione con Enrico Zennaro, dalla quale nasce “Meteorsharing Academy”.

L’Academy consisterà in una serie di appuntamenti propedeutici in vista del Campionato Italiano Meteor 2023 che si terrà a Chioggia, nei quali il velista otto volte campione del mondo metterà a disposizione dei partecipanti la propria esperienza durante lezioni sia teoriche che pratiche. La parte teorica includerà inoltre alcuni aspetti legati alla meteorologia, fattore sempre più determinante in una regata, con interventi che saranno curati dal weather strategist della nazionale olimpica spagnola alle recenti olimpiadi di Tokyo 2020 Riccardo Ravagnan.

La stagione 2022

La stagione 2022 di Meteorsharing si aprirà a metà marzo, con un intero weekend dedicato alla Family Cup, quando in occasione della festa del papà, genitori e figli gareggeranno insieme a bordo dei Meteor nel circuito veneziano. Meteorsharing è inoltre al lavoro per rendere disponibili i 4 meteor griffati con le insegne delle quattro repubbliche marinare per fine marzo a La Spezia dove sarà in programma un Trofeo Interforze.

Esposta nella hall dell’Hotel Abano Ritz anche l’opera realizzata dall’artista croato Slavko Cvetkovic Fiorentini, attraverso la quale – grazie ad una imbarcazione messa a disposizione da Meteorsharing – ha espresso la sua visione artistica dello sport della vela. Secondo l’artista la barca, – già esposta al Salone Nautico Venezia e con la quale un equipaggio Meteorsharing prenderà parte alla prossima edizione della Fiumanka – non è più intesa come un mezzo che unisce i mondi e le persone, ma una nuova forma di tela che, spinta dal vento, si dirige verso nuovi orizzonti.

Particolare attenzione è da sempre dedicata da Meteorsharing ad importanti temi come la sostenibilità e l’innovazione. Proprio per questo motivo è stato presentato stamane il nuovo rivoluzionario motore elettrico realizzato dalla startup slovena Remigo. Un fuoribordo che si avvicina molto al design del timone di un meteor molto pratico, comodo, leggero e a basso impatto ambientale.

La stagione di Meteorsharing è supportata da Solgar, Decathlon, Liqui Moly, Girmi, Raspini, Forst, Su Guttiau, Wela, Latteria Soligo e Serena Wines.