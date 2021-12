Abbigliamento da barca, 3 maglioni da marinaio classici contro il freddo

Prodotto per proteggere chi andava per mare dal freddo e dall’acqua, oggi il maglione è un capo che non può mancare all’interno di nessun guardaroba. Lo indossi quando l’inverno diventa rigido e ti tiene al caldo, non fa uscire il calore dal tuo corpo e ti fa stare sereno se dovesse arrivare qualche schizzo, anche importante, quando sei in barca. Tradizionalmente questo maglione, nato sulla Manica per gli avventurosi marinai e pescatori bretoni, era tessuto a partire dal collo, con un filato fitto (quasi sempre lana) e lavorato con decori e motivi ripetuti per inspessire l’indumento.

3 MAGLIONI DA MARINAIO CLASSICI

Da vero pescatore / Paul&Shark Girocollo in cotone organico Fisherman

Fisherman è il nome che ha scelto in maniera azzeccata Paul&Shark per questo capo. Si tratta di un maglione girocollo invernale realizzato al 100% in cotone organico, con polsi, costine e balza a costine. Disponibile in colorazione blu e verde militare, sulla manica sinistra c’è anche una tasca a bottone con ricamato lo squalo del brand. ACQUISTA IL MAGLIONE DELLO SQUALO PIÙ FAMOSO

Simbolo di eleganza / K-way Lacelot Wool Cardigan Stitch

Un capo dal design classico prodotto utilizzando un filato di qualità, per tenervi al caldo. È la maglia girocollo che propone K-way, realizzata in Lana Merino Easy Care per resistere molto bene ai cicli di lavaggio e asciugatura, in lavatrice e in asciugatrice. L’iconico logo del brand è applicato in silicone appena sopra al cuore.

SCOPRI IL GIROCOLLO EASY CARE DI K-WAY

Per ogni occasione / North Sails Maglione in Cotone e Lana

Per questo maglione a collo alto North Sails ha scelto la comodissima chiusura a quattro bottoni. Realizzato con un misto di cotone organico (80%) e lana (20%) seguendo un motivo a costine verticali, il maglione ha i fianchi in maglia rasata a contrasto e la patch logata del marchio North Sails sulla manica sinistra.

QUI TROVI IL MAGLIONE CON BOTTONI DI NORTH SAILS

A cura di Federico Rossi

