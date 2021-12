La RAN 630, Regata dell’Accademia Navale, diventa “maggiorenne”

Oltre 600 miglia sulla rotta Livorno, Porto Cervo, Capri, Livorno, una tra le regate più lunghe del Mediterraneo, questa è la RAN 630, Regata dell’Accademia Navale, organizzata dallo Yacht Club Livorno in collaborazione con l’Accademia Navale e il supporto dello Yacht Club Costa Smeralda per il passaggio a Porto Cervo e dello Yacht Club Capri per il cancello da doppiare davanti all’isola azzurra.

La RAN 630 diventerà una “classica” d’altura?

Per l’edizione 2022 l’UVAI, Unione Vela d’Altura Italiana, l’ha resa ‘maggiorenne’ inserendola con il coefficiente 3, il più alto, tra le prove valide per il Campionato Italiano Offshore di vela.

Giunta alla sua quinta edizione, la RAN 630 si propone come candidata ideale per diventare una classica dell’altura. La lunghezza del suo percorso, infatti, è analoga a quella di mitiche regate internazionali quali la Rolex Fastnet Race, la Rolex Middle Sea Race e la Rolex Sydney Hobart Yacht Race.

Il “Fastnet del Mediterraneo”

Ribattezzata dai vincitori dell’ultima edizione come il ‘Fastnet del Mediterraneo’ la RAN 630 sembra proprio navigare sulla rotta diretta per essere annoverata tra le regate del Mediterraneo da non perdere, nelle quali i marinai che vi prendono parte sono ricompensati delle loro fatiche da quei momenti unici che solo il mare sa regalare, per esempio l’alba all’isola di Montecristo, nell’Arcipelago Toscano, come è capitato ai concorrenti della passata edizione.

Tutti coloro che prendono parte alla RAN 630 inoltre, regatano testimoniando l’amore e il rispetto per il mare. Fin dalla prima edizione infatti, gli organizzatori hanno aderito ai dettami della Charta Smeralda – il codice etico della One Ocean Foundation per la preservazione dell’ambiente marino – istituendo il Trofeo One Ocean, consegnato al primo yacht in tempo compensato al cancello di Porto Cervo.

RAN 630, appuntamento il 23 aprile 2022

Il prossimo anno la regata si svolgerà dal 23 aprile al 1° maggio, come sempre nell’ambito della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale di Livorno.

Il pre-bando della RAN 630 del 2022 è disponibile cliccando qui oppure tramite richiesta alla Segreteria dello Yacht Club Livorno.

