L’80 piedi più veloce di sempre sta prendendo vita in un cantiere italiano

La partnership strategica tra Persico Marine e Nautor’s Swan sta portando alla nascita di un nuovo superyacht della serie ClubSwan, il ClubSwan 80. La sede di Persico a Nembro vede fervere i lavori giorno dopo giorno per la costruzione di questo nuovo yacht ad alte performance e costruito con le ultimissime tecnologie.

Innovazione e tecnologia

Le due parole che hanno sancito la partnership tra Nautor’s Swan e Persico Marine sono innovazione e tecnologia. Presso la sede di Nembro del cantiere, ora queste due parole stanno prendendo vita all’interno del ClubSwan 80. La prima fase della costruzione, quella della costruzione dello scafo, vede protagonisti alcuni robot tecnologicamente molto avanzati. L’alta precisione assicurata dai plotter e dalle macchine per la laminazione consente di tagliare i tempi di realizzazione della barca, ed elevare la qualità dei processi produttivi.

Una barca nata per regatare

Questo 80 piedi è una barca che nasce per gli amanti delle regate, come le sue sorelle minori di 50 e 36 piedi e la sorella maggiore di 125 piedi sempre della gamma ClubSwan. Nato per essere l’80 piedi più veloce mai costruito, il ClubSwan 80 è dotato di una canting keel con pescaggio di 4,75 m. Questa scelta è un ottimo compromesso tra l’avere una chiglia molto veloce e profonda e una chiglia che permetta l’ingresso senza limitazioni all’interno di porti e rade. Il lungo bompresso retrattile, insieme al dislocamento molto leggero legato alla chiglia basculante, rende lo yacht velocissimo sottovento. Il divertimento durante la navigazione è assicurato.

Visita lo stand di Nautor’s Swan e contatta il cantiere

Puoi scoprire i dettagli della costruzione di questo nuovo yacht da regata cliccando qui. Visiterai lo stand di Nautor’s Swan alla Milano Yachting Week e potrai visionare tutti i modelli esposti nello stand del cantiere. Con un click riempi il form mail e sei subito in contatto con il cantiere!