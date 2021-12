Tutte le tipologie di patente nautica: quali sono e cosa prevedono

Conseguire la patente nautica in Italia permette di navigare, godersi il mare, effettuare noleggi e anche lavorare con le imbarcazioni da diporto. Vediamo quali sono i tipi di patente che si possono conseguire e cosa prevedono.

Tutte le tipologie di patente nautica

In Italia per navigare e praticare il cosiddetto “diporto nautico” bisogna essere in possesso di una speciale abilitazione, la patente nautica, un documento che certifica l’abilitazione al comando di alcune tipologie di unità da diporto. Secondo il Codice della Nautica esistono vari tipi di patente a seconda del tipo di navigazione che si intende praticare e della barca o natante che si utilizza.

Quattro categorie di abilitazione per navigare in libertà

Attualmente le categorie di patente nautica sono le seguenti:

Categoria A . È l’abilitazione per il comando e la condotta di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua. Tale abilitazione è divisa a sua volta in due categorie: la patente “entro 12 miglia” dalla costa che consente di navigare esclusivamente entro le 12 miglia dalla costa, e la patente “senza limiti” dalla costa che non pone limitazioni e permette di allontanarsi liberamente dalla terraferma, senza rischio di sanzioni.

. È l’abilitazione per il comando e la condotta di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua. Tale abilitazione è divisa a sua volta in due categorie: la patente “entro 12 miglia” dalla costa che consente di navigare esclusivamente entro le 12 miglia dalla costa, e la patente “senza limiti” dalla costa che non pone limitazioni e permette di allontanarsi liberamente dalla terraferma, senza rischio di sanzioni. Categoria B . È l’abilitazione per il comando di navi da diporto che superano i 24 metri. Per conseguirla è necessario possedere da almeno 3 anni la patente vela o motore senza limiti dalla costa. Chi possiede questa licenza può navigare senza limiti delle unità sia a motore che a vela.

. È l’abilitazione per il comando di navi da diporto che superano i 24 metri. Per conseguirla è necessario possedere da almeno 3 anni la patente vela o motore senza limiti dalla costa. Chi possiede questa licenza può navigare senza limiti delle unità sia a motore che a vela. Categoria C . Rilasciata a persone portatrici di particolari patologie, è l’abilitazione alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri dove sia presente almeno un’altra persona in qualità di ospite, di età non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le attività necessarie alla conduzione del mezzo e alla salvaguardia della vita in mare. La stessa unità deve essere munita di dispositivo elettronico che consente in caso di caduta in mare di individuare il naufrago, nonché di disattivare il pilota automatico e spegnere il motore.

. Rilasciata a persone portatrici di particolari patologie, è l’abilitazione alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri dove sia presente almeno un’altra persona in qualità di ospite, di età non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le attività necessarie alla conduzione del mezzo e alla salvaguardia della vita in mare. La stessa unità deve essere munita di dispositivo elettronico che consente in caso di caduta in mare di individuare il naufrago, nonché di disattivare il pilota automatico e spegnere il motore. Categoria D. È l’abilitazione speciale al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua. Per questa patente possono anche essere indicate delle limitazioni relative alla tipologia di unità da diporto, alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine. Ulteriori limitazioni possono essere indicate circa la durata della sua validità, nonché prescrizioni relative all’utilizzo di specifici adattamenti o assistenti e mediatori in rapporto allo specifico deficit, conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psicofisica in sede di rilascio, convalida e revisione.

Quale patente nautica scegliere?

Quale scegliere tra le varie categorie di patente nautica? Al di là del proprio stato di salute e quindi a parte le categorie C e D, dipende naturalmente dalle vostre aspirazioni. Se nei vostri programmi di crociera ci sono lunghi trasferimenti e traversate è meglio optare per la patente di categoria A “senza limiti”.

Tuttavia bisogna considerare che lungo le nostre coste, dato l’alto numero di isole che sorgono a ridosso della terraferma anche la navigazione “entro 12 miglia” permette di fare delle navigazioni di tutto rispetto. C’è poi l’opzione per chi vuole comandare grandi navi, quindi la categoria B. Insomma ce né per tutti i gusti. L’importante è navigare nel rispetto delle regole.

D.I.

