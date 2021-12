Abbigliamento da barca, 3 maglioni tecnici da marinaio che usi in mare

Oggi la lana, soprattutto la lana vergine Merino, è ancora tra i tessuti più caldi e più utilizzati per la produzione, ma il maglione da marinaio nel frattempo si è anche evoluto. Tra i materiali utilizzati dalle case per produrre felpe e maglioni troviamo fibre sintetiche e materiali tecnici, studiati per garantire performance sempre più alte con un peso sempre più ridotto. Dal più famoso pile, nato a fine anni ’70, fino alla microfibra e ai filati di poliammide di cui esistono tipologie sempre nuove, prontamente brevettate con marchio depositato.

3 MAGLIONI TECNICI DA MARINAIO

Tecnologia innovativa / Slam Maglioncino D51

Arriva da Slam questo capo innovativo, un maglione realizzato in lana merino per 50% e in acrilico tecnico per la restante parte. Cosa lo rende unico? Il trattamento idrorepellente ZeroWet®, che permette di rinnovare la resistenza all’acqua e alle sostanze oleose semplicemente esponendo il capo ad una temperatura vicina ai 50°. SCOPRI LA TECNOLOGIA SVILUPPATA DA SLAM

Lana idrorepellente / Sea Storm Plerin

Sea Storm produce questo capo all’interno della sua speciale collezione High Performance. È una maglia dolcevita a coste inglese, realizzata in lana filata e confezionata in Italia, con due tasche anteriori e chiusura a zip. Il capo viene completato con trattamento idrorepellente al Teflon Fabric Protector che garantisce resistenza a spruzzi e schizzi.

SCOPRI LA LANA IDROREPELLENTE DI SEA STORM

Ispirato dal mare/ Helly Hansen Arctic Ocean Unit

Viene dal Mare del Nord il maglione girocollo che propone Helly Hansen. Realizzato in lana d’agnello pesante e nylon, questo capo si ispira direttamente al maglione Guernsey, il modello nato nelle isole della Manica per vestire i pescatori. Busto e maniche sono in maglia rasata, proprio com’era per i modelli che utilizzavano cent’anni fa i pescatori.

ECCO IL MAGLIONE MODERNO CHE SI ISPIRA AI CLASSICI

A cura di Federico Rossi

