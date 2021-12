Accessori, 10 prodotti per coccolare la tua barca in inverno

L’inverno è alle porte, per molti diportisti è il momento di prendersi una pausa, chiudere la barca, rafforzare gli ormeggi, lasciare la propria amata in porto per un lungo periodo. Freddo e umidità sono nemici degli arredi in cabina, la salsedine e lo sporco, danneggiano le attrezzature di bordo e l’elettronica. Ecco 10 prodotti, alcuni indispensabili, altri di tendenza e alcuni utili a cui mai avresti pensato, per coccolare la vostra barca nella stagione fredda, eseguire piccole manutenzioni preventive, e prepararsi ispezioni di rito nel fine settimana.

10 accessori per coccolare la barca in inverno

1. RADIATORE ELETTRICO CERAMICO DA 500-1000-1500W

Ad ogni visita di ispezione, è bene riscaldare un po’ la cabina, per eliminare umidità e aiutarvi ad asciugare la condensa. Un radiatore come questo, a base ceramica, a differenza delle classiche resistenze elettriche, è più efficiente e sicuro, perché nessun elemento interno raggiunge l’incandescenza. Tre potenze selezionabili, 1000 e 1500W, c’è e anche la possibilità di un basso consumo, 500W, utili per chi ha un contratto a consumo elettricità in banchina o non vuole caricare troppo l’impianto 220v di bordo. Con termostato, pesa solo 1,2Kg, Prezzo 39.30 Euro, lo trovi qui

2. MOLLA ORMEGGIO ANTI CIGOLIO

Indispensabile per ammortizzare le linee di ormeggio, e proteggere le bitte della barca. Senza un affidabile ammortizzatore infatti, gli ancoraggi delle linee di ormeggio a bordo sono sottoposti, ad ogni onda, a una forza paragonabile a una martellata, e spesso sono divelti! Le molle Sidermarine in acciaio inox, hanno all’interno un innovativo dispositivo anti cigolio. Disponibile in diverse taglie, la MPP/T-010 è la versione giusta per una barca da 10 ai 16 metri. Prezzo 177,33Euro, la trovi qui

3. CALZA COPRI WINCH

Proteggere dalla pioggia, neve e soprattutto dalla polvere e dalla sabbia tutti gli elementi meccanici del winch, evitando si blocchino, o si danneggino al primo utilizzo per frizione di elementi esterni dalle propietà abrasive. L’elegante calza Copri Winch Covy Lux è un esempio di accessorio giusto, economico, che vi farà risparmiare una costosa manutenzione dei verricelli all’arrivo della bella stagione. In due dimensioni, compatibile con tutti i winch. Prezzo in offerta 13,67, la trovi qui

4. REGOLATORE DI CARICA SOLARE CON NUOVA TECNOLOGIA MPPT

Se si ha un impianto solare, per tenere cariche le batterie durante l’inverno, è il momento giusto per sostituire il vecchio regolatore di carica, con uno moderno, basato sulla nuova tecnologia MPPT (Maximum Power Point Tracking). Soprattutto in caso di cielo nuvoloso, quando l’intensità della luce cambia continuamente, un controller MPPT ad alta velocità migliorerà il prelievo di energia fino al 30% rispetto ai vecchi regolatori di carica PWM, producendo di fatto più energia, senza bisogno di cambiare i pannelli! Dotato anche di funzione wireless per fornire tutti i dati in tempo reale sulla app o sito web Victron, Disponibile per diversi amperaggi, il SMARTSOLAR VICTRON 75/10 è al Prezzo di 132,99Euro, lo trovi qui

5. TRATTAMENTO ECOLOGICO ENZIMATICO PER ACQUE NERE E GRIGIE

Una completa pulizia dei serbatoi delle acque nere e dei tubi delle acque grigie (scarico doccia, lavandino), è una delle operazioni essenziali per l’invernamento della barca. A differenza dei prodotti chimici più aggressivi, questo prodotti enzimatico è ecologico, scioglie le incrostazioni, e rimuovere i cattivi odori senza esser corrosivo per le tubature e raccordi metallici, e rispettando l’ambiente. Disponibile in flacone da 1 o 5 litri. Prezzo 1L, 29,99 Euro. Lo trovi qui

6. RETE ELASTICA PER CUCCETTA IN FAGGIO MULTISTRATO

Un prodotto per il confort, per le notti in cui vorrete dormire più comodi in porto, ma anche una soluzione semplice al problema dell’umidità dei materassi di bordo. Una rete in legno, a differenza di un pianale, consente una miglior areazione delle cuscinerie, rallentando la formazione di muffe, e fornendo un miglior isolamento. La rete elastica Bedflex per cuccette è realizzata in doghe di faggio multistrato verniciato che possono essere tagliate per adattarsi a qualsiasi forma. Le doghe vengono collegate tra loro con un nastro di gomma sintetica. Doppia 140×200 al Prezzo di 195,38 Euro, la trovi qui

7. TERMOMETRO, BAROMETRO, IGROMETRO RACING

Racchiude in un unico strumento, dal diametro100mm, tre quadranti per monitorare pressione barometrica, temperatura e umidità a bordo. Completamente meccanico, non richiede batterie o allacciamenti. Elegante e dalla grafica moderna ad alta leggibilità, è più adatto alle barche moderne e da regata, in cui mal si sposa il classico strumento in ottone o acciaio. E’ abbinabile a orologio e indicatore delle maree della stessa serie RACING. Prezzo: 86,99 Euro, lo trovi qui

8. BORSA IMPERMEABILE SAC MINO GUY-COTTEN

Prima di salire e scendere a bordo per recuperare i documenti o elettronica di bordo, meglio assicurarsi di avere una borsa impermeabile dove riporre gli oggetti e effetti personali per proteggerli da pioggia e salsedine. Dall’esperienza GUY-COTTEN, la SAC MINO 40L è una borsa sia funzionale che di tendenza e fa parte della serie di sacche di diversa taglia, 60, 40 o 10L. In tessuto Ferrasac (poliestere e pvc doppio strato), ha cerniere termosaldate, piccola tasca esterna, disponibile in diversi colori, Prezzo 86,00E. Lo trovi qui

9. PASSERELLA SUPERLEGGERA PIEGHEVOLE IN CARBONIO

Preparare l’ormeggio per l’inverno vuol dire anche assicurarsi la barca sia ben distante dalla banchina, questo comporta la necessità di una passerella per salire a bordo senza perdere tempo, per ogni visita di ispezione, a lascare le cime per avvicinare la barca. Perchè non dotarsi di una bella passerella… talmente leggera e pieghevole da potersela portare via, anche in automobile? Monoscocca realizzata con fibre di carbonio e resine epossidiche, piano o antisdrucciolo, 220x35cm… e pesa solo 6kg. Prezzo 2726 Euro. La trovi qui

10. CONI TURAFALLE E LA PAZZA IDEA DI METTERLI DALL’ESTERNO

Citiamo i classici ed economici coni turafalle in legno, per due motivi, il primo: la maggior parte delle barche affonda in inverno in porto a causa del cedimento delle prese a mare, per cui, oltre comprare i coni da tenere sempre a bordo, fate controllare le prese a mare da un esperto! La seconda motivazione è una idea, che non abbiamo potuto sperimentare, ma nasce spontanea in una chiacchierata con un armatore che raccontava i costi del ripristino barca post affondamento: perché non usare i coni turafalle per chiudere a mo’ di tappo i passascafi dall’esterno prima di un lungo periodo di ormeggio? Unico dubbio, che gonfino troppo se restano in acqua, ma se qualcuno ha occasione di sperimentare l’idea , ci faccia sapere ! Un set di 10 coni multidiametro si trova al Prezzo di 5,91 qui.

Nella prossima puntata, gli accessori per coccolare la vostra barca dalla nostra Boatique.

