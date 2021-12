Abbigliamento da barca, 3 maglioni dolcevita perfetti per l’inverno a bordo

Sebago, marchio famoso per le scarpe da barca che calpestano le banchine di tutto il mondo, ha anche una curatissima linea di abbigliamento, ovviamente dedicata a chi ama il mare. Questo maglione con collo Dolcevita in Lana Merino è lavorato a punto pannocchia, con una trama molto fitta, mentre polsini e fondo sono lavorati a costa. Tiene caldo e dona un tocco di stile in più a chi lo indossa.