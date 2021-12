La supersportiva da regata del cantiere Ice Yachts la trovi dentro al Salone!

Tra le barche che potete esplorare digitalmente, e prenotare con un click una visita fisica, alla Milano Yachting Week, c’è una supersportiva come l’Ice 52 RS del cantiere Ice Yachts. Una barca da crociera veloce, progettata per i velisti che in regata cercano le performance a tutti i costi. Per visitarla ti basta un click qui sotto.

Leggera e dal cuore race

Per spiegarvi come nasce la versione RS dell’Ice 52 (m. 15,80 x 4,65) vi parliamo innanzitutto del suo “cuore” nascosto, la sua costruzione. La barca è lunga 15.80 metri, il guscio e la coperta sono laminati in infusione one step da stampo femmina in full carbon e infusione in resina epossidica. Le strutture in carbonio sono laminate in opera, anch’esse in infusione sempre in resina epossidica unendosi con scafo e coperta. In questo modo la barca risulta più leggera (armata pesa circa 12,6 tonnellate), rimanendo comunque sempre solida in grado di sopportare carichi forti per lunghe navigazioni. E per farvi capire che l’Ice 52 RS resta una barca comodissima per la crociera, vi diciamo che questo si percepisce subito scendendo sottocoperta. Tanto volume, un’altezza importante anche nelle cabine di poppa e nei bagni, e spazio per lo stivaggio, unito ad una luminosità (grazie alle tante finestrature sulla tuga e in murata) che rende anche questa parte della barca vivibile e godibile.

