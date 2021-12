I re della velocità si sfidano sul windsurf in Namibia. VIDEO

Cosa succede se alcuni tra i migliori windsurfisti al mondo si radunano in uno dei migliori spot che ci siano per sfrecciare veloci sulle loro tavole? Succede che possono piovere record di velocità. È avvenuto in Namibia, in particolare nella famosa località di Luderitz dove ogni anno si svolge il Luderitz Speed Challenge. La scelta di questo posto non è casuale: a Luderitz c’è una spiaggia dove tutto l’anno il vento soffia forte, anche ben sopra i 25 nodi, sempre da terra. Ciò significa che si creano delle eccezionali condizioni per andare forte in windsurf: vento forte, sempre al traverso navigando paralleli alla spiaggia e acqua totalmente piatta. Il sogno di ogni windsurfista. E infatti non sono mancati i record, come vedrete nei due video che vi proponiamo di seguito.

Bjorn Dunkerbeck, windsurfista danese con nazionalità spagnola ha fatto segnare il record nazionale spagnolo con una velocità di 55.98 knots.