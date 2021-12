Arc Rally: è Nacira la prima barca a raggiungere Santa Lucia

Arrivano buone notizie dalla ARC, il rally atlantico, per le barche italiane impegnate nella traversata. La prima barca della flotta a raggiungere Santa Lucia ai Caraibi ha infatti il tricolore a poppa, si tratta del Vismara 69 Nacira di Diego Paternò Castello e Federico Marchi, skipper Federico Dosso in un equipaggio dove figurava anche Ambrogio Beccaria. Nacira, dopo un lungo duello, si è imposta sui rivali di Guyader Saveol che hanno tagliato il traguardo poco più di un’ora dopo la barca italiana.

Gli alisei calmi all’inizio del rally, che è partito da Las Palmas domenica 21 novembre, non erano certo ideali per Nacica, che è monoscafo di 23 metri molto orientato alle andature portanti, ma quando il vento ha finalmente rinforzato, la barca ha cambiato passo facendo un buon tempo durante la seconda metà deel percorso di 3.188 miglia, toccando anche velocità di 28 nodi. Il portavoce dell’equipaggio, Matteo Grassi, ha detto: “La maggior parte dell’equipaggio ha già sperimentato la traversata, ma non ci aspettavamo di avere così tanto vento negli ultimi giorni e abbiamo fatto quasi 400 NM in un giorno, la barca è proprio un missile”.

