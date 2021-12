Scopri gli yacht Grand Soleil con un click grazie alla Milano Yachting Week!

Grand Soleil è un marchio storico che ha fatto la storia della vela italiana. Nato dal genio del Cantiere del Pardo nel 1973, è sempre stato sinonimo di yacht avventurosi perfetti per accompagnare lunghe crociere. Le gamme Long Cruise, Performance e Race sono esposte alla Milano Yachting Week, se volete salirci a bordo vi basta cliccare qui.

Tutta la gamma Grand Soleil a vostra disposizione

Volete un contatto diretto con gli esperti del cantiere? Grazie allo stand di Grand Soleil alla Milano Yachting Week potete navigare tra i modelli in esposizione, scegliere quello che vi interessa di più e prenotare una visita con un click. Dopo aver guardato la gallery dedicata agli interni e agli esterni, la scheda tecnica e la descrizione della barca, trovate il form mail per prenotare una visita. Contattate direttamente il cantiere semplicemente con una mail, e potete chiedere tutte le informazioni che vi interessano. In esposizione trovate l’oceanico GS 34, il 46 e 52 LC e il nuovissimo Grand Soleil 44, il 48, l’ammiraglia 58 e il Long Cruise da 42 piedi

Grand Soleil 42 LC: stabilità, performance, interni intelligenti

Visitando il GS 42 LC, disegnato da Marco Lostuzzi, capirete come da una parte abbia una stabilità di forma elevata grazie a volumi generosi, e dall’altra alti livelli di performance grazie a un piano velico ben proporzionato. Sottocoperta la qualità e l’attenzione ai dettagli fanno la differenza. Per quanto riguarda il layout degli interni (progettati in collaborazione con i “maestri” di Nauta), saranno disponibili due versioni, una a due e una a tre cabine. Entrambe le configurazioni prevedono due bagni con box doccia per soddisfare il più possibile le esigenze degli armatori. Il GS 42 LC è un vero gioiello pensato, progettato e costruito in Italia dal Cantiere del Pardo.