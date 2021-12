Non perderti il Giornale della Vela di dicembre (e se ti abboni, due regali per te!)

E’ uscito il nuovo numero del Giornale della Vela, il numero doppio di dicembre/gennaio, che trovate in edicola e in digitale scaricando la nostra app gratuita (qui se avete iOs, qui per Android).

Cosa trovate sul Giornale della Vela di dicembre/gennaio

Cinque barche straordinare, cinque armatori innamorati

Le barche più belle dell’anno scelte per la loro storia, l’eccezionalità del progetto, la tenacia dei loro armatori, la longevità della carriera velica. Cinque barche straordinarie, cinque armatori innamorati. Lo “SPECIALONE” Catamarani

Mai come quest’anno lo speciale che il Giornale della Vela dedica ai catamarani è stato così vario. Si inizia con il navigatore oceanico Andrea Mura che racconta, di suo pugno, come si sia innamorato dei catamarani e come sia arrivato alla barca dei suoi sogni. Poi vi spieghiamo le manovre principali quando si ormeggia e disormeggia un catamarano. Infine la rassegna di mercato con tutti i principali modelli e le novità dei cantieri.

Mai viste!

Non ci sono solo catamarani. Vi sveliamo anche tutte le novità che vedrete nel 2022, le barche “mai viste!”

I magnifici 9 eroi dell’oceano

Vi raccontiamo le nove storie dei marinai italiani che hanno sacrificato tutto o quasi per poter essere sulla linea di partenza delle regate più “toste” della stagione oceanica, la Mini Transat e la Jacques Vabre. Storie diverse con due denominatori comuni: nessun rimpianto e tanta, tantissima passione.

Lo so io come ci si veste in barca!

C’è un grande velista a capo dello storico marchio di abbigliamento Slam. E’ Enrico Chieffi, nuovo amministratore delegato, che ci svela i piani per il rilancio dell’azienda. Al caldo con stile E’ ritornato un grande classico: il maglione da marinaio. Il capo che vi protegge dal vento e dal freddo “con stile”. Abbiamo selezionato per voi i migliori modelli sul mercato. Gli accessori top del 2022 Dal METS di Amsterdam, abbiamo selezionato per voi 12 accessori “top” del 2022, per rendere la vostra barca comoda, funzionale, al passo con i tempi. Troverete delle vere chicche! Le barche del mese Abbiamo chiacchierato a lungo con Michael Schmidt, che ci ha svelato la sua filosofia e la sua “visione” per il futuro di YYachts e delle sue megabarche. Poi siamo saliti per voi a bordo di una nuova eccellenza “made in Italy”. Il MoMi_M80. Infine vi presentiamo il veloce More 40, il cruiser-racer secondo i croati. Parliamo di noi! La fine dell’anno è, storicamente, tempo di bilanci. Vi raccontiamo tutto, ma proprio tutto, sul meraviglioso anno del Giornale della Vela e sulle iniziative che abbiamo lanciato e portato avanti (a volte, anche controcorrente!) L’enciclopedia del lavori di bordo / 2 La seconda parte della lista dei lavori del liveaboard Fabio Portesan: una lista nata dalla sua esperienza personale, con tanto di ore lavoro e costi. Ora che l’invernaggio è alle porte, questa diventa una guida utilissima! Seychelles, le isole felici e sicure E’ tempo di sognare un po’. Le festività e le vacanze invernali sono il periodo giusto per una crociera in barca alle Seychelles, destinazione garantita dalla presenza di un “corridoio turistico” stabilito dal Governo. Vi spieghiamo perché sarà un’esperienza indimenticabile C’è di più… Questi erano solo alcuni dei servizi e degli articoli che trovate sul Giornale della Vela di dicembre/gennaio, in edicola e in digitale. Accessori, regate, barche fuori dal coro, storie di mare vi aspettano su questo ricchissimo doppio numero di 148 pagine!

