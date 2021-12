Come facilitare l’ormeggio? Con il winch telescopico di Harken!

C’è un prodotto pensato per non farti più fare fatica quando ormeggi. Lo produce Harken, si chiama CLR Mooring Winch ed è una soluzione innovativa dal funzionamento molto particolare. Prima di tutto funziona elettricamente, consentendoti di manovrare le cime in automatico, e poi lo fai scomparire dalla coperta quando non lo usi!

Come funziona e perché è così geniale

Questo prodotto è una delle punte di diamante di Harken, e il suo funzionamento è davvero geniale. Si tratta di un winch telescopico che scompare nella coperta della barca quando non viene utilizzato, ed è disponibile per barche di tutte le dimensioni, dalle medio piccola ai megayacht. CLR Mooring Winch è infatti presente in diversi formati, ciascuno con un massimo di tenuta diverso, a seconda della grandezza della barca. L’ingombro in coperta è minimo, tutta la motorizzazione è all’interno del sistema che, una volta chiuso, rimane a filo con la coperta, e si può anche “mimetizzare” rivestendo il top in teak. Il winch elettrico CLR Mooring Winch è pensato per facilitare le manovre, governando automaticamente le cime in fase di ormeggio. Oltre a mantenere sgombro il ponte, questo prodotto occupa il 40% in meno dello spazio orizzontale e il 50% in meno di quello verticale, e il suo peso è ridotto del 33% rispetto alla maggior parte dei competitor. E poi c’è una chicca che facilita l’utilizzo del winch in condizioni di scarsa visibilità: alla base del prodotto sono posizionate delle luci a LED!

