Qui non serve il mare per andare in barca. Scopri perché!

Il servizio Dry Marina è una possibilità che piace sempre di più ai possessori di una barca. D’altronde offre la possibilità, unica, di godere sempre della propria barca, con qualsiasi condizione meteo, 365 giorni all’anno. Se non sapete di cosa si tratta ve lo spieghiamo qui sotto, descrivendo i servizi del Marina Punta Gabbiani.

Parcheggi sotto alla barca e sali a bordo

Ti piace così tanto la tua barca che vorresti dormirci tutto l’anno? Noi ti capiamo benissimo, loro (il Marina Punta Gabbiani) hanno la soluzione. Si chiama dry marina ed è un servizio di rimessaggio a secco che ti consente di vivere la barca, e vivere in barca, quando lo desideri. Prenota subito uno degli oltre trecento posti disponibili nel dry marina di Marina Punta Gabbiani, e assicurati l’opportunità di salire a bordo per tutto l’inverno. Ma come funziona il servizio? Le barche fino a 18 metri, vengono tirate in secca e ormeggiate a terra, sistemate lungo un pontile sopraelevato come se fossero in acqua. La costruzione consente di servire la barca di tutti i servizi disponibili nel pontile in acqua: elettricità, connessione WiFi, acqua potabile e aspirazione delle acque nere. Praticamente qui puoi far diventare la barca un punto d’appoggio, e dormirci anche quando non sali a bordo per uscire in mare.

A terra, servizi per tutti i gusti

Il Marina Punta Gabbiani, oltre ai trecento posti presenti nel dry marina, ha circa trecento ulteriori ormeggi disponibili in acqua, per barche fino a 25 metri. Contatta il marina per conoscere tutte le tariffe e scoprire i servizi che offre. Noi vi possiamo anticipare che nel cuore della Laguna di Marano trovate due grandi piscine con idromassaggio alimentato ad acqua calda geotermale, vasche giochi per bambini, aree verdi, giardini, parco giochi ed attrezzature sportive.