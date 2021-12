Il regalo di Natale perfetto esiste. Sono i set da tavola eco ed esclusivi del Giornale della Vela!

Natale si avvicina e non sapete cosa regalare ai vostri amici e amiche velisti? Abbiamo la soluzione! Sono arrivati i nuovi set personalizzati VELA da tavola, per la barca o per la casa. Realizzati in esclusiva per il Giornale della Vela da Rivelami, sono completamente eco perché sono prodotti con vele riciclate: eleganti, impermeabili e facili da pulire, sono disponibili in tre versioni.

In questo video, Silvia Ronchi di Rivelami spiega tutti i segreti dei set realizzati per il Giornale della Vela, per portarvi il mare a tavola, anche se siete a casa. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio i tre set da tavola.

Set completo RIVELAMI per VELA

Le tovagliette americane RIVELAMI Limited Edition per VELA realizzate con vele riciclate da un superyacht sono pratiche, impermeabili e facili da pulire. Il set completo è composto da sei tovagliette, un cestino grande, un cestino piccolo, caratterizzati da una colorazione “silver” con bordi rossi e un’etichetta che ne certifica la Limited edition per VELA. C’è un prezzo speciale per il lancio e, con ogni ordine, avrete in omaggio la sacca in tessuto Vela Spinnaker riutilizzabile!

Set 4 tovagliette e cestino RIVELAMI per VELA

Il secondo set che vi proponiamo è composto da 4 tovagliette e cestino grande: anche in questo caso, si tratta di prodotti con vele riciclate CDX da Superyacht colore silver, bordo rosso, etichetta Limited edition per VELA. E ovviamente è venduto a un prezzo speciale di lancio: in più, avrete in omaggio la sacca in tessuto Vela Spinnaker riutilizzabile.

Set 2 tovagliette e cestino RIVELAMI per VELA

Chiudiamo con il set più “minimal”, quello composto da due tovagliette e cestino piccolo in vele riciclate. Se lo ordinate, anche in questo caso avrete la ecosacca in tessuto Spinnaker. Cosa state aspettando?

