Bali 4.4: spazio e innovazione per un catamarano unico

Nel mondo dei catamarani da crociera, siano essi per il charter o armatoriali, la parola d’ordine è il comfort. Tutti i catamarani da crociera sono mediamente molto comodi e spaziosi, praticamente una villa al mare. Ma ci sono vari modi di interpretare questi spazi e un cantiere che sicuramente ha avuto delle idee innovative in questi anni è stato Bali, del Gruppo Catana. Nel modo in cui Bali ha organizzato gli spazi sui suoi catamarani il marchio è stato sempre un precursore di scelte originali. Il nuovo Bali 4.4, ultimo lancio del cantiere francese, rispetta questa tradizione.

DNA BALI

Il Bali 4.4 beneficia di tutte le ultime idee in fatto di organizzazione degli spazi del Gruppo Catana: il pozzetto rigido a prua con area lounge e prendisole, la piattaforma a poppa di collegamento tra gli scafi con ampia panca e gavoni, la porta basculante “BALI” tra interno ed esterno, le finestrature laterali scorrevoli, la porta che dà accesso al pozzetto di prua e infine il flybridge con zona relax panoramica accessibile da entrambi i lati. Il design degli scafi è rinnovato, con archi fini e linee eleganti firmate da Xavier Fäy e Samer Lasta. I progettisti hanno lavorato in modo da abbassare il boma, così da aumentare la superficie velica per migliorare le prestazioni e facilitare le manovre.

A PROPOSITO DEL POZZETO DEL BALI 4.4

Proprio sulla soluzione del pozzetto di prua abbiamo raccolto anche un commento di Luigi Coretti, di Adria Ship, storico importatore Bali, che ci ha lasciato uno spunto tecnico: “Questa soluzione non solo aumenta ancora di più lo spazio utile ( in media un Bali ha un 15/20% di superficie calpestabile in più rispetto ad un cat con lay out tradizionale ) ma ha anche un beneficio tecnico . Infatti il catamarano diventa 100% monolitico e quindi la torsione tra i due scafi viene azzerata del tutto ! Inoltre, in caso di mare formato, l’onda non frange nella rete, e quindi le prue non puntano nell’onda, ma andando a sbattere sotto la parte chiusa tende a spingere le prue verso l’alto: in sintesi beccheggiano di meno ed hanno una navigazione più asciutta ( l’onda che frange nella rete , attraversandola , produce schizzi sulla navicella. ) .Infine la prua chiusa ci regala un vero e proprio pozzetto prodiero che si distingue non solo per l’ampiezza ma anche in caso di ormeggio in porto per la privacy ( sei protetto alla vista dalla banchina dalla navicella )”.

Progetto: Ponic/Fay/Lasta Design

Lunghezza: 13,75 mt

Larghezza: 7,40 mt

Immersione: 1,20 mt

Superficie Velica: 150 mq

Dislocamento: 18,9 tonnellate

Motore: 2×40 hp

www.adriaship.it

