Rivivi le emozioni della Coppa America con il nuovo libro di Luna Rossa!

Da oggi arriva in libreria e negli store digitali “Luna Rossa Prada Pirelli Team – La sfida indimenticabile”. Il libro, edito da Rizzoli, sarà presentato al pubblico il 1° dicembre presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano (fino a esaurimento posti).

Perché “Luna Rossa Prada Pirelli Team – La sfida indimenticabile”

Lo straordinario 2021 dei successi dello sport nazionale si è aperto con le notti insonni degli italiani, incollati agli schermi per seguire le imprese di Luna Rossa nel mare di Auckland.

Ancora una volta Luna Rossa, in una livrea nera come il carbonio con cui è costruita, si è battuta con i rivali neozelandesi, sfiorando la conquista dell’America’s Cup dopo avere trionfato nella PRADA Cup.

Il libro, edito da Rizzoli, racconta la 36^ America’s Cup presented by PRADA del team Luna Rossa Prada Pirelli attraverso le immagini di Carlo Borlenghi, maestro della fotografia nautica, da oltre 30 anni dietro l’obiettivo a immortalare le barche, le regate e gli uomini che hanno fatto la storia della vela.

Quasi 300 pagine e oltre 200 foto – molte delle quali inedite – per rivivere le imprese in mare e mostrare anche la parte più “umana” del team: non solo la strabiliante barca volante e le immagini delle competizioni, ma i volti delle persone, i retroscena delle basi di Auckland e di Cagliari, la storia del progetto e della costruzione di Luna Rossa.

Correte a conoscere Max Sirena, Carlo Borlenghi, Guido Meda e Stefano Vegliani

Il libro verrà presentato al pubblico (fino ad esaurimento posti) domani mercoledì 1° dicembre alle ore 18 nello Spazio Polene del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano dove è esposto, sospeso a 5 metri di altezza, il catamarano volante AC72 Luna Rossa, finalista nelle regate di selezione dei challenger della 34^ America’s Cup, disputatasi nel 2013 a San Francisco. Interverranno Max Sirena, Skipper e Team Director di Luna Rossa Prada Pirelli, il fotografo Carlo Borlenghi e gli autori Guido Meda e Stefano Vegliani. Modera il giornalista sportivo e volto di Sky Sport Giovanni Bruno.

Pillole da “Luna Rossa Prada Pirelli Team – La sfida indimenticabile”

“Questa Coppa e questa Luna Rossa hanno dimostrato che nemmeno la tecnologia esasperata scardina la magia che lega gli uomini alle barche, come fossero esseri viventi. E’ sempre stato così. E’ l’essenza dell’America’s Cup e della vela. Da sempre”, dal testo di Guido Meda

“[….]Luna Rossa ha fatto rinascere l’entusiasmo nei suoi confronti grazie non solo ai risultati lusinghieri, ma anche e soprattutto grazie all’impegno e alla sportività genuina con cui ha condotto la campagna. Luna Rossa ha sconfitto tutti i Challenger e, in un crescendo entusiasmante, ha vinto la Prada Cup.[….]Torneremo ancora più forti , e con lo stesso spirito che ci ha sempre animato. L’obiettivo rimane invariato: la vittoria.”, dall’introduzione di Patrizio Bertelli, Presidente del team Luna Rossa Prada Pirelli

“Per costruire Luna Rossa abbiamo girato tutta l’Italia e abbiamo trovato un Paese all’avanguardia: nella meccatronica, nella lavorazione dei materiali compositi, nei dipartimenti delle università che rivaleggiano con i college internazionali. Siamo riusciti a fare una barca quasi per intero italiana ed è per questo che sulle sue ali ha volato un Paese, che si è scoperto molto migliore di come è abituato a raccontarsi”, Max Sirena, Skipper e Team Director – Luna Rossa Prada Pirelli

Link per acquistare il libro: https://amzn.to/3xn9sCR

BLACK FRIDAY DEL GIORNALE DELLA VELA DIGITAL, SCONTO DEL 35% QUI

ABBONATI E SOSTIENICI, TI FACCIAMO DUE REGALI!

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo due regali!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!