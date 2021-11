Compatto e silenzioso, ecco il dissalatore (brevettato) per qualsiasi barca

Si può avere a bordo un dissalatore di piccole dimensioni efficiente e silenzioso? Sì, li produce un’azienda italiana di Napoli dal 1998, si chiama Schenker ed espone alla Milano Yachting Week. Grazie ai brevetti depositati dall’azienda, i dissalatori di Schenker rappresentato un’ottima soluzione a bordo di barche di qualsiasi dimensione.

Brevetti depositati = massima efficienza

Il successo dei dissalatori Schenker è dovuto anche, e forse soprattutto, alle tecnologie impiegate nella loro produzione. Ad esempio l’Energy Recovery System (sigla ERS), un dispositivo nato dagli investimenti dell’azienda in Ricerca e Sviluppo. Si tratta di un dispositivo che amplifica la pressione delle pompe e recupera tutta l’energia idraulica dalle membrane. In termini pratici questo significa avere un dissalatore che consuma fino all’80% in meno, con benefici per tutti: ambiente, silenziosità e portafoglio.

Il dissalatore per le barche da 7 metri

Lo Zen 30 è il più piccolino tra i dissalatori della gamma Zen. Gli esperti tecnici dell’azienda lo consigliano per barche a vela e catamarani da 25 a 40 piedi, ma addirittura si può installare sulle canoe oceaniche. Pesa appena 21 chilogrammi e ha un ingombro minimo, riesce a produrre fino a 30 litri di acqua all’ora con un consumo attorno ai 110 watt. Compatti e silenziosi, il dissalatore Zen, anche negli altri modelli Zen 50, Zen 100 e Zen 150, hanno avuto successo nel Mondo, tant’è vero che Schenker oggi distribuisce in 34 paesi differenti.

Contatta l’azienda con un click

Cliccando qui puoi visitare lo stand di Schenker alla Milano Yachting Week. Scopri tutti i modelli della gamma Zen e chiedi informazioni sul funzionamento di questi dissalatori. Ti basta riempire il form mail per entrare direttamente in contatto con Schenker!