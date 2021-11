BARCHE USATE Vendono cinque barche da crociera da 13,24 a 17,20 m

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori di barche usate sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo scovato per voi cinque barche usate da 13,24 a 17,20 metri perfette per la crociera! Ve le presentiamo in ordine crescente di lunghezza. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

Cinque barche usate da 13,24 m a 17,20 m

Dufour 430 GL – 13,24 m – Purosangue da crociera

La prima delle barche usate in vendita sul nostro mercatino è un Dufour 430 GL (13,24 x 4,30 m), una perfetta purosangue da crociera in comodità.

Quando abbiamo testato la barca (progetto di Felci del 2019), la prima sensazione abbiamo avuto è stata quella di trovarci su una barca più piccola tanta è la facilità di gestione. La barca è del tutto docile, con un layout di manovre perfettamente studiato per essere pulito, semplice ed efficace.

I due winch a ridosso del timoniere fanno il grosso del lavoro, quelli sulla tuga lo completano. Osservando la barca navigare dall’esterno, possiamo notare come i volumi anteriori siano decisamente consistenti. Un particolare che può consentire alla barca di essere un po’ più asciutta quando l’onda sale, navigare in sicurezza quando ha vento forte in poppa, e avere una buona volumetria interna soprattutto per quanto riguarda la cabina di prua.

D’altronde, GL sta per “Grand Large”. Il modello che vi proponiamo, visibile a La Spezia, in Liguria, è del 2019. Il layout è a 3 cabine e due bagni, con interni in rovere e motorizzazione Volvo 50 cavalli. La barca è dotata di ogni comodità: Randa fullbatten, rollafiocco, Inverter, Riscaldatore a acqua, Bimini, Sprayhood, Barbecue e lavello in pozzetto, Microonde e molto, molto altro.

First 47.7 – 14,33 m – Cuore “race” su una barca da crociera

La seconda delle barche usate che vi mostriamo è un First 47.7 (14,33 x 4,50 m). Veloce scafo progettato da Bruce Farr nel 1999, dal rapporto qualità/prezzo vantaggioso, è stato per questo prodotto in oltre 350 esemplari. Sotto l’aspetto di una tranquilla barca da crociera veloce, si cela un vero yacht da regata. Le prestazioni cambiano a seconda del piano velico, da regata o da crociera (22 mq in meno) ma rimangono sempre eccellenti. Anche il bulbo viene proposto in due versioni da 2,30 o 2,80 m di pescaggio.

La linea è caratterizzata da una lunga tuga, mentre la poppa è esteticamente azzeccata e comoda, con una piattaforma bagno apribile. Pozzetto di grandi dimensioni, diviso dal trasto della randa, che delimita la zona del timoniere con una grande ruota del timone. Ben cinque versioni di interni, sempre con due toilette, da due a quattro cabine. Quadrato di eccezionale ampiezza, con dinette ellittica e cucina a murata fronteggiante. Costruzione efficiente.

Il modello in rassegna è visibile in Abruzzo, ed è del 2005. In ottime condizioni, nel 2021 è stato “wrappato”.

Rimar 50 – 14,58 m – Qualità made in Italy

Proseguiamo la nostra rassegna di barche usate con un Rimar 50 (14,58 x 4,30 m), in produzione dal 2000 al 2005.

Tutte le imbarcazioni della gamma Rimar, a firma di Ceccarelli, sono state realizzate con lo stesso metodo costruttivo e la stessa cura nei particolari. Ogni modello è progettato e realizzato seguendo dettami ben precisi: linee d’acqua ed appendici performanti, interni confortevoli, utilizzo di materiali ed attrezzatura di ottima qualità.

N0n fa eccezione questo Rimar 50, visibile a Rimini: barca del 2001, nel 2013 il motore è stato completamente refittato. Entrambe le vele di prua sono dotate di avvolgitori elettrici.

Solaris 50 – 15,40 m – Solaris, basta il nome

La quarta delle barche usate in vendita sul nostro mercatino è una vera e propria barca “premium”. Stiamo parlando di un Solaris 50 (15,40 x 4,55 m) del 2017, in eccellente stato di manutenzione, pronta alla navigazione.

Dopo il successo del 48 piedi (lanciato nel 2006), il cantiere di Aquileia (Udine) ha rinnovato la sua sfida al segmento dei 15 metri proponendo un nuovo modello di 50′ affidato alla matita del grande progettista Javier Soto Acebal. L’idea iniziale di aggiornare le soluzioni adottate su un modello di successo per riproporle sul 50’, ha lasciato ad un progetto più ambizioso ed innovativo che ha ridefinito gli standard della categoria.

Un po’ di caratteristiche. L’equilibrio di carena si manifesta con alte prestazioni e morbido passaggio sull’onda, la distribuzione dell’attrezzatura di coperta è funzionale e minimalista per consentire di manovrare comodamente dalla timoneria, grazie anche al fiocco auto virante con rotaia recessata; lo Spray hood è interamente a scomparsa; la cala vele è di dimensioni tali da consentire la realizzazione di una cuccetta per il marinaio. Queste sono solo alcune “features” del Solaris 50, che a livello di qualità costruttiva non si discute.

Il modello che vi proponiamo, visibile a Lavagna (Genova) è dotato di albero e boma in carbonio, ha 3 cabine e 2 bagni, interni in teak, delfiniera in carbonio e molto altro.

Hanse 588 – 17,20 m – Il bluewater perfetto

Chiudiamo la nostra rassegna di barche usate con un Hanse 588 (17,20 x 5,20 m), barca tutt’ora in produzione perfetta per il bluewater cruising. Una barca che si distingue per facilità di gestione, comodità, grandi volumi e luminosità interna, cura del comfort sia all’interno che all’esterno.

Il disegno dell’ Hanse 588 è stato affidato allo studio Judel / Vrolijk & co, che ha realizzato una barca equilibrata sotto tela, molto docile e “morbida” nelle reazioni anche sotto raffica, con un layout delle manovre di coperta estremamente semplificato. L’estetica risulta piuttosto gradevole, grazie anche a un disegno della tuga che si discosta dalla tradizione Hanse: a prua dell’albero infatti la tuga risulta “scavata”, per realizzare una comoda zona prendisole a filo di coperta.

Una soluzione che da un doppio vantaggio: spazio utile per vivere la barca esternamente e decisa miglioria estetica, così da avere un look più filante e aggressivo. Il tutto è completato da volumi rotondi a poppa e uscite di prua tirate, che rendono nel complesso la barca molto gradevole all’occhio.

Gli interni si caratterizzano per la grandissima presenza di luce naturale e per una volumetria decisamente XXL. Il bordo libero del resto è decisamente pronunciato, ma mascherato dalla tipica finestratura Hanse posizionata lungo la fiancata: una soluzione anche qui con doppia valenza, snellisce la barca e garantisce luminosità agli interni che godono di altezze medie decisamente superiori ai 2 metri.

Il modello che vi proponiamo è del 2016 ed è visibile in Toscana. Dotato di ogni comodità, è nella sua versione a 4 cabine, 2 bagni, e cabina equipaggio con bagno.

A cura di Eugenio Ruocco

