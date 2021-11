Un porto perfetto per chi naviga nell’Adriatico. È il Marina Sant’Andrea

Se siete soliti navigare nell’Adriatico, non solo lungo le bellissime coste italiane ma anche verso le magnifiche destinazioni croate, il Marina Sant’Andrea è il porto che fa per voi. Situato in posizione comodissima, questo marina offre anche tanti servizi a terra a tutti i suoi clienti, e non mancano tecnici specializzati pronti a lavorare per le esigenze della vostra barca!

Tanti servizi per i clienti a terra

Il Marina Sant’Andrea si trova in ottima posizione, all’interno della Laguna di Marano, nell’Adriatico del Nord, tra Grado e Lignano Sabbiadoro. Grazie al comodissimo canale navigabile profondo 7 metri, il marina è comodissimo da raggiungere via mare, ma anche via terra grazie alla vicinanza con l’Autostrada Trieste-Venezia. Tra i servizi a terra che offre il marina ai propri clienti troviamo ampie aree verdi dedicate allo sport, una piscina con vasca wellness, zona bar e zona relax. Il Marina Sant’Andrea è inoltre perfetto per chi ama viaggiare in elettrico. Trovate infatti una colonnina dedicata alla ricarica della auto elettriche e avrete la possibilità di esplorare i dintorni della laguna con una e-bike elettrica.

Hai da fare dei lavori sulla barca? Leggi qui!

Avete qualche sistemazione o lavorazione da fare sulla vostra barca? Qui trovate tecnici specializzati a vostra disposizione, a cui potrete affidare l’imbarcazione in totale fiducia. Il Marina Sant’Andrea è stato scelto come centro assistenza autorizzato da importanti cantiere come Nautor’s Swan, Solaris e Azimut Benetti Group. Tra i servizi offerti trovate anche un reparto di falegnameria interna, che vi permette di poter effettuare anche refit totali, con tutti i servizi all’interno de cantiere stesso. Il posto ideale per il rimessaggio della vostra barca nell’Adriatico!

