L’annuncio clamoroso: Jeppesen saluta X-Yachts ed entra in Arcona

Niels Jeppesen e X-Yachts sono due nomi che hanno fatto la storia della vela e della nautica. Per questo motivo sapere che questo binomio non esisterà più fa un po’ strano e segna veramente la fine di un’epoca: Jeppesen passa al cantiere svedese Arcona. Dopo avere fondato il marchio X-Yachts, Niels ne è stato il principale designer in questi decenni e possiamo dire che ha inventato un genere: quelli che un tempo venivano chiamati “crociera-regata” e oggi hanno assunto la più “esotica” definizione di performance-cruiser.

JEPPESEN E I CROCIERA-REGATA

Gli X-Yachts degli anni ’80-90 sono stati infatti il perfetto esempio di quelle barche che in estate vanno in crociera e dall’autunno in poi, con pochi accessori aggiunti e senza modifiche, andavano a dominare sui campi di regata. Jeppesen ha in pratica segnato una strada, definito un genere, interpretato le esigenze di un tipo di armatori e anche in Italia le sue barche hanno avuto un grande seguito.

Qualcosa dentro X-Yachts è però cambiato negli ultimi anni. Una nuova proprietà, nuovi manager, un nuovo concetto di barche. Il cantiere danese ha cambiato rotta da tempo, abbandonando quasi del tutto il mondo delle regate (gli ultimi modelli in stile Jeppesen sono gli XP che ormai hanno diverse stagioni alle spalle) e puntando tutto su vere barche da crociera con la gamma Pure X. La sensazione dall’esterno è che Niels Jeppesen non fosse più al centro del mondo X-Yachts, per questo la notizia del suo passaggio ad Arcona, con tanto di ingresso nel CDA, fa rumore ma non troppo. Jeppesen nel cantiere svedese, dentro al quale lavorerà come designer per gli attuali e prossimi modelli, sembra insomma ritornare nella sua dimensione.

PARLANO I MANGER DI ARCONA

Urban Lagnéus, recentemente nominato CEO di Arcona Yachts, esperto velista olimpico con un’invidiabile carriera e 18 anni di esperienza in ruoli di senior management presso Hallberg Rassy, si è detto impaziente di questa nuova collaborazione. Urban ha detto: “La combinazione della nostra vasta esperienza e delle nostre competenze complementari nell’ambito del performance cruising si tradurrà in un futuro eccitante per la nostra azienda, i nostri yacht e, soprattutto, i nostri clienti attuali e futuri”.

Håkan Eksandh, il proprietario di Arcona Najad Yachts AB, non vede l’ora di lavorare con un designer così esperto e rinomato. “L’incredibile esperienza di Niels ci assicurerà di mantenere i migliori standard di progettazione e costruzione, sia nei nuovi progetti che nello sviluppo dei nostri modelli Arcona esistenti, assicurandoci di continuare a costruire e consegnare barche con cui la gente ama navigare. Sono incredibilmente eccitato per il futuro del nostro cantiere” ha dichiarato Håkan. La nuova era di Niels Jeppesen è appena iniziata.

Mauro Giuffrè

