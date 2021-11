Qui trovi l’ombrellone da barca italiano e brevettato. Scopri come funziona!

L’accessorio che manca su un super yacht? L’ombrellone da barca brevettato per non volare mai via e non opporsi al moto della barca. Lo produce un’azienda italiana che si chiama Yachtingline e lo trovate esposto alla Milano Yachting Week. Se siete interessati ad acquistare un ombrellone da barca, qui trovate i migliori sul mercato.

Ombrellone da barca: come dev’essere?

Sembra scontato, che cos’ha di diverso un ombrellone da giardino rispetto ad uno da barca? Molto, moltissimo. I tecnici di Yachtingline hanno sviluppato una linea di ombrelloni da sole per barca che tengono conto delle differenze che deve avere un prodotto, all’apparenza semplice, quando viene usato su una barca. Nello stand di Yachtingline vi spiegano che hanno sviluppato un sistema, la capote Multivalvola® System, brevetto esclusivo di Yachtingline che ha rivoluzionato l’idea stessa di ombrellone da sole.

Come funziona questo ingegnoso sistema

Perché questo ombrellone è tanto rivoluzionario? Attraverso la capote il vento soffia senza incontrare resistenza opposta alla sua spinta, perciò l’ombrellone non si muove e non rischia di staccarsi dalla struttura. Ma oltre alla stabilità, un grande vantaggio riguarda poi la ventilazione. Sotto agli ombrelloni si forma infatti, solitamente, dell’aria calda, scaldata dal sole che batte sulla capote. Con questo ombrellone l’aria è libera di uscire e la ventilazione al di sotto di esso è garantita. Se vi sembra tutto troppo complicato, cliccando qui troverete uno schema che spiega in maniera semplicissima il funzionamento della capote.