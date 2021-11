Transat Jacques Vabre: Pedote va all’attacco in volata

Si avvia verso le battute finali la Transat Jacques Vabre 2021 per le 4 classi in regata, gli Imoca 60, Class 40, gli Ocean Fifty e gli Ultime. Tempo di verdetti quindi, e i primi ad averli emessi sono stati proprio i multiscafi.

Tra i big Ultime la vittoria finale è andata al duo stellare composto da Franck Cammas e Charles Caudrelier su Edmond de Rotschild. La coppia di skipper, entrambi vincitori in passato della Volvo Ocean Race con Groupama e Dongfeng, si sono messi alle spalle François Gabart e Tom Laperche su Lazartigue, terzo posto per un’altra coppia stellare composta da Armel Le Cleac’h e Kevin Escoffier. Tra gli Ocean Fifty successo per Primonial, secondo posto per Koesio, terzo di Leyton.

E veniamo quindi alle classi che interessano noi italiani, gli Imoca 60 e i Class 40. Tra gli Imoca la vittoria è andata a Linkedout di Thomas Ruyant, davanti ad Apivia di Charles Dalin e Charal di Jérémie Beyou. Il finale di regata è super interessante per Giancarlo Pedote e Prysmian: l’italiano, in coppia con Martin Le Pape, è riuscito a scalare la classifica e passare dall’undicesimo posto di qualche giorno fa fino al settimo di oggi, con possibilità di migliorare ancora la classifica nelle ultime miglia prima del traguardo di Fort de France in Martinica. Una regata in crescendo quella di Pedote dopo un inizio difficoltoso.

Tra i Class 40 Andrea Fantini su Guidi, in coppia con Charles Mourruau, lotta per restare in top 15: sarebbe un grande risultato considerando il livello della flotta e il fatto che in gara c’erano più di 40 barche (i Class 40 sono la flotta più numerosa in regata).

IL NUOVO PERCORSO DELLA TRANSAT JACQUES VABRE

La novità interessante dell’edizione 2021 della Transat Jacques Vabre è il nuovo percorso della regata. Le classi in regata avranno infatti percorsi di lunghezza differente. I Class 40 dovranno passare a sud di Capo Verde, per un totale di 4600 miglia. Imoca 60 e Multi 50 invece di miglia ne copriranno 5800 con il doppiaggio di Fernando de Noronha. Gli Ultime saranno quelli con il percorso più lungo, 7500, e prima di dirigersi verso i Caraibi dovranno passare per l’arcipelago di Trinidade.

TRACKING

