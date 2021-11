Dopo un’estate da record, ora i charter sono pronti a fare il salto di qualità

Durante l’ultima estate, complice anche la situazione pandemica, la vacanza in barca con un charter è stata scelta da tantissimi turisti. In un paese come l’Italia, dove il turismo di prossimità ha sempre rappresentato una fetta importante del mercato, alcune società di charter hanno avuto addirittura difficoltà a soddisfare la domanda. Spartivento Charter è una di queste.

Le destinazioni più richieste dal mercato

Abbiamo parlato con Stefano Pizzi, CEO & Founder di Spartivento Charter, per sapere quali sono state le destinazioni più scelte dai viaggiatori italiani. “Le Isole Eolie e la Sardegna sono state in pole position, e questa non è certo una novità vista la grande bellezza marina delle due mete, ma quest’anno posso dire che anche la Toscana ha sorpreso. È stata davvero una meta importante per le prenotazioni estive, perché vicina, e quindi facilmente raggiungibile, da grandi città come Roma e Milano. Quest’anno comunque abbiamo aperto basi in tutta Italia completando l’offerta su tutte le aree interessanti. Anche perché, ancora per 2 o 3 anni avremo un turismo quasi completamente di prossimità e quindi su questo bisogna investire”.

Il turismo nautico diventa popolare

Per molti dei turisti ospitati da Spartivento, questa era la prima vacanza in barca. E sempre più persone si avvicinano al turismo nautico. “Quest’anno abbiamo avuto molti casi di turisti alla loro prima volta, che già dall’anno scorso avrebbero voluto prenotare ma non erano riusciti a trovare disponibilità. Sono convinto che questo successo del turismo nautico andrà avanti per diverso tempo, perché si è scoperto che con una spesa ragionevole una famiglia può andare in vacanza per una settimana con tappe itineranti, scoprendo quindi diverse località meravigliose e gustandosi mare fantastico e buona cucina”.

Scopri gli itinerari e prenota subito

Se vuoi scoprire tutti gli itinerari offerti da Spartivento Charter clicca qui e visita il suo stand alla Milano Yachting Week. Puoi inviare una mail con un click e chiedere informazioni all’espositore, che ti risponde subito.