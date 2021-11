Il teak sintetico scelto da Lamborghini è il più leggero al mondo

Se parliamo di coperta e di performance, il teak sintetico è la scelta migliore per chi cerca un rivestimento leggero che non appesantisce ulteriormente la barca. Uno dei marchi più importanti al mondo che lo produce è PlasDECK, distribuito in Italia e in Europa dall’italiana Synteak, che espone i suoi prodotti alla Milano Yachting Week.

Il teak sintetico più leggero al mondo

Performance 3.5 è il teak sintetico in PVC più leggero al mondo, studiato e prodotto da PlasDECK per gli armatori che cercano sempre il modo di aumentare le performance della propria barca, e quindi di ridurne il peso. Il nome di questo rivestimento svela proprio la sua caratteristica principale, ovvero il suo peso, che è di appena 3,5 kg/mq. Se prendiamo come riferimento la versione classica del sintetico di PlasDECK, il Performance 3.5 è uno strato più sottile, ma non perde in qualità e resistenza al deterioramento rispetto allo strato più spesso.

Il rivestimento scelto da Lamborghini

Per rassicurarvi, se mai ce ne fosse bisogno, della qualità e delle performance di questo teak sintetico, vi basta sapere che è stato scelto da Lamborghini e Tecnomar per il motor yacht Tecnomar for Lamborghini 63. Una delle barche a motore più discusse dell’anno, un progetto incredibile, ha scelto di puntare sul teak sintetico di PlasDECK, in particolare proprio sul Performance 3.5. Alte capacità tecniche, durata nel tempo e ampie possibilità di personalizzazione hanno giocato sicuramente un ruolo fondamentale nella scelta del materiale. E se l’ha scelto Lamborghini val la pena si fidarsi.

Visita lo stand di Synteak e richiedi informazioni

Se siete interessati al teak sintetico prodotto da PlasDECK, cliccate qui per visitare lo stand di Synteak alla Milano Yachting Week. Vi basta cliccare qui per una visita allo stand, potete contattare Synteak direttamente da lì inviando una mail, semplicemente riempiendo il form.