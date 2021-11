SHAVE LIKE A SAILOR! Gli accessori perfetti per un look da veri marinai

Ho sempre pensato alla vela come un attività che riesce a coniugare tutti gli aspetti umani più profondi. Le emozioni così come la razionalità, che sono due facce di una stessa medaglia che coesistono e pervadono ognuno di noi. Sappiamo tutti che la vela non è solo salpare, non è solo regatare o fare una crociera. Ma è anche rimanere ore in porto a prendersi cura della propria barca, ed è forse proprio questo aspetto che ci fa innamorare ancora di più della nostra “amata”. Così come la cura della barca è essenziale, è fondamentale prenderci cura di noi stessi, quando siamo a bordo.

In questa selezione di prodotti e accessori per il beauty e lo shaving a bordo ho consigliato tutto ciò che ho comprato e che utilizzo io, basandomi anzitutto sulla storia che c’è dietro ai prodotti di cui faccio uso, oltre che alla loro durata nel tempo. Ecco, per me questo è lusso, oggetti che hanno la capacità di resistere all’unica cosa che ognuno di noi non potrà mai avere indietro. E in barca, avere oggetti che durano significa anche ecosostenibilità e zero sprechi.

In questo episodio troverete dai classici brand inglesi Dr Harris e Kent, capisaldi del grooming maschile, fino a Sothys, che è eccellente per le protezioni solari, fino ai rasoi perfetti per un look da veri marinai. Buon Vento a tutti!!

David Conti*

Nove accessori per il beauty & shave a bordo

IMMANCABILE IN BARCA

Old Bond Streets era la via shopping dei gentleman londinesi, coloro che hanno inventato lo stile classico da uomo. Taylor of Old Bond Street produce alcuni dei migliori e duraturi articoli per lo shaving maschile.

Io utilizzo la loro pratica cassetta in pelle per tenere in ordine tutto l’occorrente per lo shaving in barca, ed utilizzo il dopo barba per pelle sensitiva chiamato Jeremy Street Collection Sensitive Skin (in basso a sinistra nella foto). È una garanzia, non brucia, ed ha un aroma classico, lo descrivo con una parola: perfetto.

James Bond Style Leather Grooming Box, 795 £

TAYLOROLDBONDST.CO.UK

NO BOMBOLETTE A BORDO!

Geo F. Trumper è un brand di cui avevo vi avevo già accennato a maggio, parlando del profumo Eucris. Della stessa linea utilizzo la Shaving Soap. Non uso bombolette perché mi piace, come già detto, essere il più ecosostenibile possibile in barca.

Inoltre la crema permette una rasatura più precisa. Con essa utilizzo il pennello, altro oggetto heritage per eccellenza che permette di spalmarla nel migliore dei modi sul viso, evitando irritazioni.

Eucris Shaving Soap, 30 €

TRUMPERS.COM

FRESCHEZZA IRRINUCIABILE

Che profumi, quelli di Floris. Sono celebri il N.89, consacrato da Ian Fleming come il profumo di James Bond, così come la Reine, un regalo che assicuro sarà apprezzato da molte signore e signorine.

Personalmente, in barca utilizzo Floris per tutti i prodotti che riguardano il lavarsi (doccia o bagno che sia), e adoro la Rose Geranium Bath Essence, che lascia un profumo di una freschezza inconfondibile. Non nascondo di essere quasi dipendente dall’utilizzo di questo prodotto quando mi lavo. Mi fa rivivere esperienze senza tempo.

Rose Geranium Bath Essence, 82 €

CALE.IT

ALLEATO PERFETTO

Quando si parla di Beauty e Shaving, sopratutto se lo si fa alla vecchia maniera, i prodotti sono tanti, e sappiamo che in barca l’ordine e la praticità sono importanti. Ecco perché porto sempre con me uno svuota-tasche dell’azienda inglese Smythson, fondata nel 1883 e famosa per le sue agende che utilizzo anche a lavoro.

Ho scelto il colore navy, sempre con riferimento al mare, e vi assicuro è un accessorio incredibile, che può avere 1000 funzioni, ma deve essere di prima qualità. E con Smythson non si sbaglia mai.

Vassoio Svuotatasche Triangolare Grande Panama, 275 €

SMYTHSON.COM

SOLO IL MEGLIO PER LA PELLE

Sothys è un’azienda che si collega alla mia vita veramente a doppio filo e che i miei genitori mi hanno insegnato ad apprezzare sin da piccolo. La sua concezione, così come il suo sviluppo e la ricerca sono innovativi ma con un forte legame al passato, alla tradizione e alla qualità dei prodotti.

Io uso la loro crema come protezione solare: per preservare la pelle dai raggi UV ricerco la massima qualità. Utilizzo Fluid Protecteur Visage and Body, con cui da anni mi trovo bene, anche perché mia mamma era solita utilizzare i loro prodotti con me da bambino e, si sa, mai diffidare dalle scelte materne.

Sothys Fluide Protecteur Visage et Corps, 31,80 €

SOTHYS.FR

NON SI ROMPONO MAI

Le origini di Frette risalgono al 1860, quando Edmond Frette, Alexandre Payre e Charles Chaboud decisero di costruire una società per il commercio di tessuti a Grenoble. Nel corso della sua storia Frette ha collaborato con l’Hotel Danieli di Venezia, e ha realizzato anche tovaglia da altare della Vergine Maria per l’altare della Basilica di San Pietro a Roma.

Si è poi perfezionata ancora di più, trattando i filati più pregiati. Io, nella mia routine di beauty e shaving a bordo, utilizzo la collezione di Bath Towels perché sono “eterni” e lasciano una sensazione di piacevolezza e morbidezza addosso senza pari. Chiaramente, sempre in ottica di sostenibilità, un prodotto del genere richiede cura, esattamente come il mare, ma vi dura all’infinito!

Frette 1840 Bath Linens Unito Towels, 135 $

FRETTE.COM

STORICO BRAND

Dr Harris, molti di voi lo conosceranno già. Io ho una fissazione con la cura e la pulizia dei denti. Dr Harris è uno dei brand più longevi e antichi, produttori di Toothpaste e grooming maschile dal 1790.

Ne ho provati molti, e anche secondo il mio dentista, con lui non si sbaglia mai.

Toothpaste Spearmint 75ml, 6.25 £

DRHARRIS.CO.UK, CALE.IT

L’UNICO VERO “HANDMADE”

Kent è un marchio noto per le spazzole e i pettini. Sapevate che quando è stato fondato ancora non era stata inventata la bicicletta? Molti non sanno però che Kent produce gli unici spazzolini da denti fatti a mano al mondo.

Sono indistruttibili, e assicurano una pulizia e una durata delle setole incredibili. Sarà forse per caso che il brand detiene,il royal Warranty? Ossia il riconoscimento più alto dato dalla regina d’Inghilterra a brand che da tantissimo tempo forniscono loro prodotti. Kent è stato fondato nel 1777, dubbi?

Sensitive Toothbrush in Black, 6 £

KENTBRUSHES.COM

A MANO E’ MEGLIO

Dovo è il brand che più di tutti a Solingen (città tedesca dove la produzione di lame ha raggiunto l’eccellenza) rappresenta la manifattura del rasoio maschile. Io utilizzo il rasoio a mano libera Dovo 4580, perché è un oggetto anzitutto che implica una certa cultura per saperlo utilizzare.

È un arte, esattamente come andare a vela. La rasatura è perfetta, ed è un oggetto ecosostenibile, altro che usa e getta! Se ci pensiamo, quante sono le somiglianze con la vela? Un vero must.

Rasoio Dovo a Mano Libera 4580, 99,43 €

DOVO.COM

*CHI E’ DAVID CONTI, BRAND AMBASSADOR

“Mi chiamo David Conti, ho 26 anni, una laurea in Economia e una specializzazione in Corporate Finance in itinere. Ho sempre avuto un debole per la vela. Per me il mare è sempre stato un locus amoenus. Grazie ad un amico di famiglia, ho avuto la possibilità di andare in barca la prima volta a 12 anni, e da lì è nata la mia passione. Ho iniziato in Laser a Punta Ala (foto in bianco e nero) e ho un’inclinazione per tutto ciò che viene definito glamour. Ho cominciato a frequentare i più importanti eventi italiani, che mi hanno permesso, oltre che aumentare il network di persone, di poter mostrare e dimostrare nei giusti contesti la mia passione per la moda e il lusso. Lusso inteso non come sfoggio o eccesso, ma come conoscenza di prodotto. Sono così diventato, un po’ per caso forse, un brand ambassador, un ambasciatore di stile“.