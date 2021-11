Tutti in mare il 5 dicembre per la 41° Ice Cup (a sostegno della ricerca)

Ritorna la Ice Cup, uno degli appuntamenti clou nella stagione velica dell’Alto Adriatico, giunta alla 41ma edizione.

Organizzata dal Circolo Velico Aprilia Marittima, in collaborazione con la LNI Sezione Udine-Lignano e la Marina di Punta Gabbiani (e con il patrocinio dei comuni di Latisana e Marano Lagunare), la Ice Cup è in programma nelle acque antistanti Lignano Sabbiadoro domenica 5 dicembre e sarà a sostegno di Telethon, per la ricerca verso la cura delle malattie genetiche.

Sono ammesse tutte le barche di ogni e lunghezza, che saranno divise in classi a seconda della lunghezza al galleggiamento. Ci sarà in palio, tra i premi, anche un display multifunzione Garmin GMI 20 al primo classificato della classe più numerosa.

Sul sito http://www.cvam.it/ trovate bando e modalità di iscrizione alla Ice Cup!

