Mi compro la barca, 4 barche a vela nuove in stile daysailer

C’è chi vorrebbe vivere in barca sempre, e c’è chi invece la usa solo per divertenti uscite a vela giornaliere, magari per qualche piccola crociera, e preferisce prima di tutto il piacere della navigazione a vela. Se state cercando una barca come questa, per divertenti weekend dove si dimentica il rumore del motore, date un’occhiata a queste proposte perché andremo a passare in rassegna 4 daysailer perfetti per questo scopo.

Abbiamo scelto 4 modelli in rappresentanza di Beneteau, Saffier, Latitude e Fareast. Ovvero il First 27, il Saffier 27, il Tofinou 10 e il Fareast 28.

4 BARCHE A VELA NUOVE DA 8 A 10 METRI

First 27 – Beneteau | Lungh. 7.99 m, largh. 2.54 mt

Il First 27 continua, come tutti i nuovi Firstini (il 14, in pratica una deriva, il 18 e il 24) a essere il mezzo con cui fare cose divertenti a contatto con gli elementi. È la filosofia base dell’azienda slovena che li ha inventati (Seascape) ed il motivo per cui Beneteau ha acquisito il marchio: tu devi divertirti quando vai in mare, la barca è solo lo strumento per farlo, non deve essere preponderante rispetto al tuo divertimento.

Clicca qui per l’articolo completo

Scopri i Beneteau alla Milano Yachting Week

Prezzo 69.630 euro IVA esclusa

Saffier Se 27 – Saffier | Lungh. 8.20 m, largh. 2.60 mt

La seconda delle barche a vela della nostra rassegna arriva dall’Olanda ed è un piccolo daysailer, adatto anche alle brevi crociere costiere, che arriva dall’olandese Saffier Yachts e viene distribuito in Italia da Sette Mari Yacht. Una carena velocissima, che però si sposa bene con l’impostazione da easy sailing della barca che può essere condotta anche da soli o in due persone. La “chicca” è la motorizzazione, entrobordo, elettrica.

Clicca qui per l’articolo completo

Prezzo a partire da 74.500 euro +IVA

Fareast 28R – Fareast | Lungh. 9.07 m, largh. 2.75 mt

C’è un marchio nato in Cina ma ormai diffuso anche in Europa, soprattutto sul mercato del Nord, che produce barche sportive. Stiamo parlando dei FarEast, le barche progettate da Simonis-Voogd, note per un eccezionale rapporto qualità-prezzo oltre che per le performance. FarEast 28R inoltre è stata riconosciuta dalla World Sailing Association come imbarcazione ufficiale per l’International Women Match Racing Tour, ed è già affermata Classe One Design nei paesi del nord Europa.

Leggi l’articolo completo

Prezzo a partire da 27.630 euro +IVA

Tofinou 10 – Latitude 46 | Lungh. 9.90 m, largh. 3.40 mt

Sicuramente i Tofinou, grazie alle loro linee eleganti e classiche, fanno parte di quelle imbarcazioni che si fanno riconoscere da lontano. Per sintetizzare la filosofia di questa imbarcazione basta guardare da vicino le sue caratteristiche distintive: chiglia fissa o mobile per accontentare sia gli armatori francesi che devono fare i conti con la marea, che gli appassionati che sognano questa barca da tenere ormeggiata fuori dalla loro casa sul mare o sul lago. Due pale del timone per garantire facilità e precisione nella conduzione e un ottimo controllo; costruzione in vetroresina e laminazione in infusione per garantire allo scafo leggerezza, resistenza e durata.

Clicca qui per l’articolo completo

Prezzo a partire da 210.000 euro +IVA

