VIDEO Tre velisti salvati nella tempesta appena prima del naufragio

Per fortuna che c’è la RNLI, dicono gli inglesi e gli irlandesi. Acronimo di Royal National Lifeboat Institution, è un ente fatto da volontari con un unico scopo. Salvare vite in mare. I suoi volontari forniscono un servizio di ricerca e salvataggio 24 ore su 24 lungo le coste del Regno Unito e della Repubblica d’Irlanda: la RNLI, indipendente dalla Guardia Costiera inglese (vive grazie alle donazioni private), gestisce 238 stazioni nel Regno Unito e in Irlanda e più di 240 unità di salvataggio sulle spiagge del Regno Unito e delle Channel Island. Da quando la RNLI è stata fondata nel 1824, i suoi volontari hanno salvato oltre 142.700 vite.

Salvati tre velisti prima del naufragio

Andando in ordine cronologico, l’ultimo salvataggio al “cardiopalma” ha visto protagonista una barca a vela di 40 piedi in balia del mare mosso e il vento a forza 7, al largo di Bay Ny Carrickey, nell’Isola di Man (tra il Regno Unito e l’Irlanda). A bordo dell’imbarcazione, tre velisti che hanno lanciato il Mayday via VHF alle 5.57 della mattina del 6 novembre. La barca non governava per i danni all’elica e al timone, per fortuna l’equipaggio aveva avuto la freddezza di calare l’ancora per evitare di finire a scogli.

Guarda il video del salvataggio

Ma la situazione stava velocemente peggiorando, con onde alte fino a tre metri. La RNLI è intervenuta con due scialuppe di salvataggio per far abbandonare la barca ai velisti. Poco dopo le operazioni, l’ancora non ha tenuto e la barca ha colpito le secche, perdendo la chiglia e ribaltandosi. Per un pelo!

