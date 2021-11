Questo tender elettrico può essere tuo con meno di 1000 euro

Volete farvi la barca spendendo poco? Vi serve un tender nuovo? Con circa 1000 euro (850 adesso che è in offerta) potete ordinare dal vostro pc o smartphone l’ultima nata prodotta da Verga-Plast e farvela arrivare a casa. Si chiama Coral Life 250 ed è un piccolo scafo a remi che può essere spinto anche da un motore elettrico, perfetto da utilizzare anche come tender.

Dal tender trasparente a quello riciclabile

Verga-Plast è un’azienda attiva da oltre 50 anni che negli ultimi anni ha sfornato tante interessanti novità per il panorama nautico. Un esempio è il tender trasparente che trovate anche qui, esposto alla Milano Yachting Week, con cui potete ammirare il fondale e i pesci sotto alla barca.

Tender elettrico e 100% green

Il modello Coral Life 250 è realizzato utilizzando un tecnopolimero riciclato e a sua volta riciclabile al 100%, in modo da ridurre al minimo l’impatto della barca anche a fine vita. Il piccolo tender di Verga-Plast misura 2,49 metri di lunghezza e 1,27 di larghezza, ha un peso ridicolo (33 kg) e può ospitare fino a due persone. La propulsione è demandata ai remi, ma se volete con circa 100 euro in più (per 970 euro totali) vi portate a casa il tender Coral Life completo di motore elettrico! Tra i vantaggi per chi sceglie di usare un tender elettrico, oltre al risparmio e all’aspetto ecologico, c’è la possibilità di raggiungere aree marine protette. Dove non potete arrivare con un motore termico, per le limitazioni ambientali, potrete infatti utilizzare il tender Coral Life ed esplorare il meglio che la natura ha da offrirci.

