Se le riforme le facesse anche la nautica

Riforme. La parola chiave del momento in politica. Ma nessuno ha speso una parola per il mondo della nautica (6 miliardi di fatturato del settore) e del diporto nautico (mai veramente rilevato).

Nautica? Un potenziale enorme

Eppure ci sarebbe tanto da fare per rendere efficiente e remunerativo per le casse dello stato un settore che, a detta di tutti gli esperti, avrebbe un margine di crescita esponenziale. Ma la nautica in Italia sconta ancora il retaggio di essere considerato “roba da pochi”, poco rilevante per il PIL. Ma i politici, visto che non dà grandi vantaggi in termini elettorali, snobbano il nostro mondo della nautica. Sbagliando.

Perché questo è il momento di abbattere rendite di posizione e inutile burocrazia del passato. Pensate solo se l’Italia decidesse di copiare Polonia, Slovenia, Francia e Malta per favorire l’immatricolazione con bandiera italiana che oggi è buona ultima quanto a costi, burocrazia, controlli.

Porti e STED? Disastro

E se parliamo di portualità, andate a leggere qui il rischio caos per gli ormeggi che coinvolge le concessioni balneari. Per non parlare dello STED, il registro delle imbarcazioni da diporto che, malgrado il tentativo di riforma, è ancora incagliato, schiavo di inefficienze, rendite di posizione, analfabetismo digitale. Ci fermiamo ma l’elenco sarebbe lunghissimo. Ne riparleremo.

Luca Oriani

