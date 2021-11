Addio al marinaio Ennio Doris, armatore di splendidi Perini

Se ne è andato a 81 anni Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum. Tra le sue tante passioni c’è stata la vela.

Una passione nata per caso. Il suo amico Silvio Berlusconi gli mise a disposizione il suo ketch, il 42 metri Principessa Vaivia (costruito da Perini navi e varato nel 1991), per far sì che Doris potesse seguire personalmente i lavori di ristrutturazione della sua villa in Sardegna, a Porto Rotondo.

Doris non aveva grande esperienza in fatto di barche, se non una vacanza su un 33 metri noleggiato con la famiglia per una crociera in Mediterraneo. Ma il Principessa Vaivia fu un colpo di fulmine. Chiese a Berlusconi di venderglielo e lui accettò, perché nel mentre aveva acquistato il Morning Glory del tycoon Rupert Murdoch.

Dopo gli anni passati sul Principessa Vaivia, la decisione di costruire per sé e la sua numerosa famiglia, il ketch di 60 metri Seven, realizzato sempre da Perini Navi nel 2017 con la collaborazione dell’architetto Dante Benini.

Il Seven, lungo 58,6 m e largo 11,4, è un ketch all’insegna del lusso, ovviamente gestibile grazie all’automazione anche da una sola persona, in piena filosofia Perini.

In un’intervista rilasciata a Pressmare ha dichiarato di non stare mai al timone, in barca. “Mi piace essere trasportato senza prendere decisioni. Reggo già il timone nel mio ufficio. Lavoro 11 mesi e mezzo l’anno: sono un imprenditore, non riposo quasi mai e quando salgo in barca penso solo a rilassarmi”…

Buon vento Ennio Doris!

