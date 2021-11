Tre Swan mitici tra i 12 e i 24 metri: li trovi in vendita qui

C’è un posto dove trovate il meglio dell’usato di un cantiere mitico come Nautor’s Swan. Si chiama Nautor’s Swan Brokerage ed è l’hub dove vendere e comprare le barche prodotte dallo storico cantiere finlandese. Se siete alla ricerca di uno Swan, qui trovate esemplari certificati, informazioni dettagliate e valutazioni precise. E state sicuri al 100% per l’assistenza post vendita.

Range 12-18 metri, tra gli yacht più venduti del cantiere

Tra gli esemplari che trovate in esposizione alla Milano Yachting Week ci sono alcuni bellissimi yacht tra i 40 e i 56 piedi, come lo Swan 40 e lo Swan 56. Ad esempio trovate Solenia, uno Swan 4o del 1999 e il 48° esemplare prodotto per questo “piccolo” yacht ri-disegnato da German Frers. Cucina con doppio lavello in acciaio inox, frigo, forno e fuochi trovano spazio nell’ampio quadrato di questa barca, che può sfruttare un baglio massimo di 4 metri. Un altra bellissima barca che potete trovare qui è Elle, uno Swan 56 del 1998 riverniciato al compimento dei 30 anni nel 2018. Il layout a 3+1 cabine permette di ospitare comodamente fino a 6 ospiti più lo skipper, rendendola una barca perfetta anche per crociere plurifamiliari.

Il lusso in configurazione sportiva: lo Swan 77 RS

Bandolero è uno Swan 77 RS che potete visitare cliccando qui. Si tratta di una barca di 24 metri di lunghezza fuori tutto che all’interno ha una configurazione a 5 cabine. Un cruiser puro prodotto in 10 esemplari tra il 1992 e il 2004, dalle prestazioni superbe e caratterizzato dalla presenza di una seconda postazione di comando completamente protetta, così come posti a sedere protetti sul ponte di poppa. Nel 2012 e nel 2018 ha subito interventi di refit che ne hanno mantenuta la grandezza e l’eleganza.

