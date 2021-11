BARCHE USATE Vendono cinque barche da crociera da 7,90 a 13,95 m

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori di barche usate sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo scovato per voi cinque barche usate da 7,90 a 13,95 metri perfette per la crociera! Ve le presentiamo in ordine crescente di lunghezza. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

Cinque barche usate da 7,90 m a 13,95 m

Golden Lion – 7,90 m – Pensata dal navigatore solitario Alex Carozzo

La prima delle barche usate che vi proponiamo è un vero e proprio “cult”. Stiamo parlando di un Golden Lion (7,90 x 3,05 m), mitico 26 piedi progettato dal primo navigatore solitario italiano, Alex Carozzo. La barca è stata realizzata dal cantiere Progressive Yachts di Desenzano del Garda (Brescia) a partire dal 1976, sulla base dell’esperienza “au large” di Carozzo che, è bene ricordarlo, prese parte al Golden Globe del 1968, sfidando Robin Knox-Johnston e Bernard Moitessier.

Il nome della barca non è casuale: Carozzo nel 1965 attraversò il Pacifico, da Tokyo a San Francisco, a bordo del Golden Lion, una barca che si era costruito durante i turni di riposo e con attrezzi di fortuna nella stiva di una nave americana su cui era imbarcato, il Liberty.

Torniamo alla barca: in produzione fino al 1985, la sua caratteristica principale è il baglio di oltre 3 metri, che consente di avere dei volumi interni importanti. Gli interni della barca si articolano in due ambienti separati. La cabina di prua ha due cuccette a V, il quadrato – con tavolo abbattibile – dispone di due divani laterali e a poppa ci sono cucina e zona carteggio. I posti letto sono 5, ma l’ideale è per quattro persone.

Il modello che vi proponiamo (8,75 m di lunghezza fuoritutto) è del 1980 ed è dotato di wc nautico, winch elettrico, rollafiocco Bamar, vele in buono stato ed entrobordo due cilindri Volvo Penta 13,5 cv. Gli interni sono da rimontare, mentre l’albero va ripristinato. Ecco perché il prezzo è davvero stracciato…

SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO, IL PREZZO E LE FOTO

Hanse 315 – 9,62 m – Questa “piccola” vi farà divertire

Proseguiamo con la seconda delle barche usate in rassegna: c’è un Hanse 315 (9,62 x 3,35 m) in vendita ad Andora (Savona), in perfette condizioni, iperaccessoriato e pronto a portarvi in crociera.

Ma che barca è la piccola di Hanse, progettata nel 2015 da Judel/Vroljik e tutt’ora in produzione? Esternamente, Judel e Vroljik hanno optato per un design “classico” (niente spigoli o soluzioni “mainstream”), caratterizzato da una coperta pulita e da un pozzetto ben dimensionato, dove vengono rinviate tutte le manovre e con specchio di poppa abbattibile.

Gli interni, trattandosi di un 9,62 metri (fuori tutto, perché la lunghezza della barca è 9.10 m) sono ampi, alti e luminosi grazie alle numerose finestrature. Nel quadrato, a sinistra trova spazio un bagno molto spazioso con doccia. A destra la cucina a L ben accessoriata.

A prua sono disponibili due varianti di design: quella con paratia aperta e doppia cuccetta (ideale per giovani famiglie con tanti bambini), o quella con paratia chiusa, armadio extra, piccola seduta e doppia cuccetta. A poppa, invece, c’è una cuccetta per gli ospiti King Size, disposta trasversalmente rispetto al pozzetto. Tutte le cuccette sono lunghe oltre 2 m.

Il modello che vi proponiamo è quello con paratia di prua chiusa: è del 2017, ha gli interni in ciliegio, il pozzetto e i camminamenti laterali in teak sintetico ed è motorizzato Volvo Penta 21 cavalli. Tra le dotazioni, autopilota, plotter, vhf, randa full batten e fiocco Elvstrom.

SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO, IL PREZZO E LE FOTO

Jeanneau Gin Fizz 37 – 11,40 m – Dieci posti letto in 11 metri e mezzo

Saliamo di dimensioni per la terza delle barche usate in vendita sul nostro mercatino, che stuzzicherà gli amanti della crociera vecchio stile: stiamo parlando di un Jeanneau Gin Fizz 37 (11,40 x 3,75 m), storico cruiser che il cantiere francese ha prodotto in 350 esemplari dal 1974 al 1980 e in 120 unità dal 1981 al 1985 (con il nome di O’Day 39, su licenza) negli Stati Uniti.

Progetto di Michel Joubert (progettista francese che, con Bernard Nivelt, fondò lo studio Joubert Nivelt attivo nel mondo della vela e del motore), la barca era disponibile con armo a sloop o a ketch (soluzione, quest’ultima, che fu meno richiesta allora dal mercato). Con arie leggere non si può dire che sia un fulmine, il dislocamento è di 8.500 kg (di cui 1/3 contenuti nella zavorra in ghisa) per 82 mq di superficie velica. Ma con venti forti è facilmente gestibile anche da equipaggi poco esperti.

La vera “genialata” del progetto è sottocoperta, con ben 10 posti letto su un 11 metri e mezzo! Tre a poppa nell’ampia cabina, cinque in quadrato e due a prua.

Il modello che vi proponiamo è del 1978 ed è visibile in Romagna. Armata a ketch, dispone di vele in ottime condizioni, attrezzatura di coperta al top ed è stata rimotorizzata nel 2017. Il prezzo è più che interessante…

SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO, IL PREZZO E LE FOTO

Hallberg-Rassy 38 – 11,57 m – Hallberg-Rassy, basta il nome

Continuiamo con la quarta delle barche usate in rassegna. Un grande classico della crociera comoda e sicura e un capolavoro in termini di qualità costruttiva. Un Hallberg-Rassy 38 (11,57 x 3,48 m), barca ricercatissima tra gli appassionati e tra coloro che stanno cercando la barca della vita. Progetto di Olle Enderlein, il modello dello storico cantiere svedese venne prodotto dal 1977 al 1986 in 202 esemplari.

E’ una vera e propria youngtimer, un modello che non perderà mai valore perché di barche così non se ne costruiscono più. La chiglia è semilunga con skeg e timone separati e un bordo libero alto. Immancabile il pozzetto centrale ben protetto. Sottocoperta, gli interni sono all’insegna del comfort (in legno di mogano e teak) e sono caratterizzati da due cabine doppie, a poppa (con tanto di boccaporto esterno) e a prua.

Il modello che vi proponiamo è del 1984, è visibile a Chiavari (Genova) e ha certificazione Rina valida fino al 2023, Yanmar 75 Hp 2009 (1.200 ore), 7 vele, ponte teak rifatto nel 2010, trattamento anti osmosi Jotun certificato 2020, generatore eolico Superwind SW350…

SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO, IL PREZZO E LE FOTO

Dufour 45e Performance – 13,95 m – Comoda e veloce

Chiudiamo la nostra rassegna di barche usate con una barca comoda in crociera, ma con cui potreste divertirvi in termini di velocità. Un Dufour 45E Performance (13,95 x 4,30 m).

Chiamato a sostituire il Dufour 44 Performance, questo 45 è bello da vedere, grazie allo slancio delle linee d’acqua, a bordi liberi alti e uno specchio di poppa largo, frutto del lavoro della coppia Felci-Roseo. Buona la stabilità di forma – si passa da una larghezza massima al galleggiamento di 3,6 metri a un baglio massimo di 4,3 m – così come il momento raddrizzante dato da una chiglia a 2 metri di profondità.

Gli interni risultano ben curati con una cucina molto spaziosa, di facile utilizzo anche in navigazione. Numerosi gli spazi per lo stivaggio con soluzioni davvero originali e funzionali.

Il modello “sotto la lente” è del 2010 ed è in perfette condizioni. Il layout interno è a tre cabine e due bagni, è motorizzato Volvo 55 cavalli, i paglioli sono in wengé, dispone di randa full batten, genoa avvolgibile, avvolgifiocco a filo coperta, elettronica completa, bimini, sprayhood, passerella e molto, molto altro. Una barca pronta a navigare. Comodi e veloci.

SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO, IL PREZZO E LE FOTO

A cura di Eugenio Ruocco

COME FUNZIONA IL MERCATINO DELL’USATO DEL GIORNALE DELLA VELA

Oggi hai un modo più efficace per vendere la tua barca o comprarne una, trovare l’attrezzatura usata che fa per te, il posto barca e persino cercare e offrire lavoro a bordo. E’ il nuovo mercatino degli annunci del Giornale della Vela. Gli annunci standard sono gratuiti e rimangono in evidenza 15 giorni ma abbiamo un mare di soluzioni per rendere il tuo annuncio ancora più efficace! SCOPRI DI PIU’

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo due regali!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar e tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!