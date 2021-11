ARC Rally: quel sogno per tutti che si chiama Oceano

Mollo tutto e faccio l’Oceano. Quale velista non l’ha pensato almeno una volta nella vita. Ma alla fine, non serve mollare tutto per attraversare l’Atlantico e può essere più facile di quanto si immagini. La soluzione si chiama ARC, il Rally atlantico dedicato ai croceristi, che ogni anno porta la flotta variegata di barche che vi partecipano dalle Canarie, con partenza da Las Palmas, ai Caraibi, con arrivo a Santa Lucia, dopo 2700 miglia. Si tratta infatti di un modo per fare la traversata atlantica innanzitutto in sicurezza, dato il supporto fornito dall’organizzazione della regata che si occupa anche della formazione degli equipaggi.

L’ARC 2021 E LE BARCHE ITALIANE

L’edizione 2021 è appena partita con ben 140 barche e anche diversi equipaggi italiani che inseguono il loro sogno. Scorrendo l’entry list troviamo il Vismara 69 Nacira di Paternò-Marchi (con a bordo il due volte Velista dell’Anno Ambrogio Beccaria), il Najad 37 Bel Ami di Gino Neglia, il Bavaria C57 JK Sail di Luca Davoli, il Neel 47 Minimole di Aldo Fumagalli, il Sun Odyssey 52.2 Mizar III di Francesco Da Rios, il Vismara 62 Yoru di Luigi Sala e lo Swan 98 Drifter Cube di Giorgio Passarella.

Una flotta molto eterogenea quella italiana, che va da barche sportive e “agguerrite” ad altre molto più cruise e con equipaggi famigliari. Del resto l’ARC è una grande festa, non è definibile come regata ma appunto come un “Rally”, infatti ai concorrenti è anche concesso di accendere il motore e poi comunicare all’arrivo quante ore di moto sono state fatte.

Ma il concetto di fondo dell’ARC è lontano dalle classifiche, che comunque ci sono, ed è prima di tutto un modo per vivere un’esperienza unica in tranquillità e “giocando” vicino ad altre barche. Ovviamente c’è chi partecipa a questo Rally anche con piglio molto sportivo, ma si tratta di una minoranza di barche, la grande comunità dei croceristi ARC sono il vero cuore di questa manifestazione.

Il percorso quest’anno si annuncia ricco di “ostacoli” meteo, a cominciare da una vasta zona di poco vento posizionata a ovest delle Canarie, pronta a sbarrare la strada alla flotta. Chi non intende accendere il motore si sta infatti già dirigendo a sud a caccia dell’Aliseo, per poi iniziare il valzer di strambate oceaniche, destinazione Caraibi.

